Homenaje al monumento natural Laguna de Pozuelos en la XV edición del festival

Llega la XV Edición del Festival en Homenaje al Monumento Natural Laguna de los Pozuelos. El encuentro cultural y natural de este miércoles 28 de enero combinará tradiciones ancestrales, la presentación de planes de conservación ambiental y la inauguración de un nuevo hito artístico para la región.
Bajo el marco de la preservación y el respeto por nuestra tierra, la jornada contará con la presencia de autoridades, artesanos locales y una variada cartelera de artistas populares.
Cronograma de Actividades del Homenaje al monumento natural Laguna de los Pozuelos
- 08:30 hs. – Izamiento de la Bandera Nacional.
- 09:30 hs. – Traslado al predio del festival (a orillas de la Laguna “Camino a Lagunillas de Pozuelos”). Recepción de visitantes y autoridades.
- 10:00 hs. – Ceremonia de Ofrenda a la Pachamama.
- 10:30 hs. – Apertura oficial de stands:Comidas regionales. Artesanías y alfarería de Casitas. Punto de avistamiento de aves.
- 11:00 hs. – Presentación del Plan de Gestión de la RB (Reserva de la Biósfera) Laguna de Pozuelos.
- 12:00 hs. – Inauguración del monumento “Corazón de Flamenco”.
Festival Cultural y Musical
Al finalizar los actos protocolares, tendrá inicio la celebración con la actuación de destacados artistas y grupos:
Música y Canto: PUYAI, Raúl Alberto Gutiérrez, Víctor Raúl Barboza y Mati Leites. Danza y Tradición: Ballet Suyana Tajkiri, copleros, anateros, solistas y el tradicional Baile del Flamenco.
Colectivos
- Reservas de viaje desde Jujuy: 388409661
- Desde Abra Pampa: 3885165292 / 3885167528