Último "Jugando en Vacaciones" en el Estadio Olímpico de Palpalá

El programa “Jugando en Vacaciones”, una iniciativa de la Municipalidad de Palpalá, llega a su etapa final tras una destacada participación de niños y el permanente acompañamiento de sus familias. A lo largo del mes de enero, el programa se desarrolló mediante un cronograma de actividades.

Además, incluyó propuestas recreativas y deportivas en distintos espacios de la ciudad, como el balneario municipal, el Estadio Olímpico y proyecciones de películas en la Casa de la Cultura, brindando una alternativa gratuita de contención, recreación y disfrute para las infancias durante el receso estival.

“Los niños siempre llegan temprano”, destacó la instructora Claudia Cejas, quien también resaltó el rol fundamental de las familias: “La familia siempre está acompañando, los papás han estado presentes en todo momento”.

“El cierre oficial del programa está previsto para mañana miércoles, de 9.00 a 12.00, en el estadio Olímpico Municipal. La jornada contará con un show sorpresa preparado especialmente para todos los participantes convocados, incluyendo a quienes asistieron de manera regular tanto en las mañanas como en las tardes”, concluyó Cejas.