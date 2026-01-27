22°
Palpalá

Último "Jugando en Vacaciones" en el Estadio Olímpico de Palpalá

Será este miércoles 28 de enero, de 9.00 a 12.00, con una jornada recreativa que incluirá golosinas, show de canes y la presentación de la payasita Chisponita. 

Martes, 27 de enero de 2026 16:30

El programa con actividades de verano que lleva adelante la Municipalidad de Palpalá denominado “Jugando en Vacaciones”, tendrá su gran cierre mañana miércoles 28 de enero, de 9.00 a 12.00, en el estadio Olímpico Municipal. La iniciativa, llega a su etapa final luego de contar con una notable participación de chicos y el acompañamiento constante de sus familias en los escenarios propuestos. El mismo cumplió con cronogramas de actividades en los polideportivos de los barrios Santa Bárbara, General Savio, Carolina y Canal de Beagle, en las que participaron niños del barrio y también de zona aledañas. Del mismo modo se sumaron a propuestas como actividades en el balneario, estadio olímpico, proyecciones de películas en Casa de la Cultura, entre otras actividades deportivas y recreativas. A eso se le suma las Olimpiadas en Centro Forestal.

El programa “Jugando en Vacaciones”, una iniciativa de la Municipalidad de Palpalá, llega a su etapa final tras una destacada participación de niños y el permanente acompañamiento de sus familias. A lo largo del mes de enero, el programa se desarrolló mediante un cronograma de actividades.

Además, incluyó propuestas recreativas y deportivas en distintos espacios de la ciudad, como el balneario municipal, el Estadio Olímpico y proyecciones de películas en la Casa de la Cultura, brindando una alternativa gratuita de contención, recreación y disfrute para las infancias durante el receso estival.

“Los niños siempre llegan temprano”, destacó la instructora Claudia Cejas, quien también resaltó el rol fundamental de las familias: “La familia siempre está acompañando, los papás han estado presentes en todo momento”.

“El cierre oficial del programa está previsto para mañana miércoles, de 9.00 a 12.00, en el estadio Olímpico Municipal. La jornada contará con un show sorpresa preparado especialmente para todos los participantes convocados, incluyendo a quienes asistieron de manera regular tanto en las mañanas como en las tardes”, concluyó Cejas.    

