Los Pumas vuelven a Jujuy en la temporada 2026

En el marco de una agenda exigente que incluye el Nations Championship, un test-match ante Sudáfrica y una serie de dos partidos frente a Australia, el conjunto nacional jugará en seis provincias del país, ratificando el carácter federal del rugby argentino.

Jujuy recibirá un partido internacional de alto nivel el 29 de agosto, cuando Los Pumas enfrenten a Australia en el estadio 23 de Agosto, en lo que será uno de los encuentros más esperados de la temporada. La provincia vuelve así a posicionarse dentro del circuito de grandes eventos deportivos, reafirmando su importancia dentro del mapa rugbístico nacional.

El calendario comenzará en julio con el Nations Championship, donde Argentina será local ante Escocia, Gales e Inglaterra. El debut será el 4 de julio en Córdoba, una semana después el seleccionado jugará en San Juan, y el cierre de ese bloque será el 18 de julio en Santiago del Estero.

Posteriormente, el 8 de agosto, Los Pumas recibirán a Sudáfrica en el estadio José Amalfitani de Vélez. Luego llegará el turno de la serie ante Australia, que tendrá su primer capítulo en Jujuy y se cerrará el 5 de septiembre en Mendoza, en el estadio Malvinas Argentinas.

Desde la organización destacaron que Jujuy y Mendoza ratifican su rol clave dentro del rugby federal, sumándose a plazas históricas como Córdoba, San Juan y Buenos Aires.

La actividad internacional se completará en noviembre con la gira europea, donde el seleccionado visitará a Irlanda, Italia y Francia, y participará luego del fin de semana de finales del Nations Championship en Twickenham, Londres.

En cuanto a las entradas para los partidos que se disputarán en Argentina, se informó que próximamente habrá novedades, y que la venta será exclusiva a través de Ticketek.