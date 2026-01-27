Jujuy refuerza la prevención contra el dengue

La provincia recibió de Nación un total de 10.600 vacunas QDenga destinadas a fortalecer la prevención de las formas graves de dengue y a mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario, herramienta que se suma a la estrategia integral, articulada e interinstitucional que se lleva delante de manera permanente frente a la infección y por la que la jurisdicción permanece libre de casos desde mediados de 2024.

De este modo, a las acciones de prevención que incluyen el control del mosquito vector, la eliminación de criaderos, el descacharrado, el uso de repelente, la vigilancia y detección temprana de casos sospechosos, se suma la vacunación.

La vacuna frente al dengue permitirá, por un lado, completar esquemas a quienes cuenten con la primera dosis, cumplido el intervalo correspondiente de tres meses desde la primera aplicación y por otro, continuar con la inoculación con primera dosis a toda persona de 15 a 39 años de edad que quiera recibir la dosis, con residencia en los departamentos de San Pedro, Ledesma, El Carmen y Santa Bárbara, zonas priorizadas según carga histórica de la enfermedad, densidad poblacional y otros indicadores socio-sanitarios.

La estrategia vigente de vacunación focalizada se realiza por etapas de acuerdo a la disponibilidad de dosis, comenzando por la población de 15 a 19 años y avanzando de manera dinámica, progresiva y escalonada en los siguientes grupos etarios. Las dosis disponibles de manera gratuita, estarán en el transcurso de esta semana en los vacunatorios de cada hospital de los departamentos mencionados.

El 21 de enero pasado, el Ministerio de Salud de la Nación inició la distribución de un total de 170.000 dosis de la vacuna frente al dengue a las provincias de Jujuy, Santa Fe, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta y Santiago del Estero.

La vacuna tetravalente frente al dengue (Qdenga®), desarrollada por el laboratorio Takeda, ha sido aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para personas a partir de los 4 años de edad. Según ensayos clínicos, su aplicación generó respuestas inmunitarias que persistieron durante al menos los 48 meses posteriores. La respuesta inmune fue mayor para el serotipo DENV-2.