Mar de Ajó: Una moza se cansó y contó todo

Una empleada gastronómica rompió el silencio y denunció graves faltas de higiene y explotación laboral en un local de la costa, cuando se encontraba repleto de gente cenando. El video con sus declaraciones se volvió viral y obligó a los dueños a emitir un comunicado.

Martes, 27 de enero de 2026 16:43

Una empleada gastronómica de Mar de Ajó decidió tomar una drástica decisión y denunció públicamente ante los comensales las deplorables condiciones del restaurante donde trabajaba.

El video generó un fuerte impacto en redes sociales como también en los medios de la zona, quienes se hicieron eco de la noticia que luego llegó a los medios de todo el país. 

El episodio ocurrió en un conocido local del Partido de La Costa, donde la moza, acusó a la propietaria y a su equipo de permitir prácticas que ponían en riesgo la salud de los clientes.

Entre las denuncias, aseguró que se servía comida recalentada, productos vencidos y que se manipulaban fechas de vencimiento en bebidas con alcohol para que no se notara.

"En la cocina van a encontrar cucarachas y ratas", lanzó la trabajadora ante los clientes presentes. Además, detalló que se hallaban bolsas de basura acumuladas por días dentro del local.

Más allá de los problemas sanitarios, la empleada también denunció explotación laboral, señalando que a las mozas les pagaban salarios muy bajos por jornadas de hasta 12 horas.

El video de la denuncia se viralizó rápidamente, y la difusión mediática obligó a los dueños del local a emitir un comunicado público en el que calificaron las acusaciones de "falsas y malintencionadas".

