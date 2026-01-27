Emotivo homenaje a Aldo Ábalos

Días atrás la plaza central de Abra Pampa fue escenario de un acto cargado de emoción con la apertura oficial del "Festival del Huancar", en sus 50 años de historia. Dicha celebración incluyó un reconocimiento especial a sus fundadores, en particular para Aldo Víctor Ábalos, periodista y corresponsal de El Tribuno, ideador y conductor histórico del evento, recordado por sus coterráneos como “el trovador de la puna”.

Con la presencia del intendente Ariel Machaca, acompañado por ex mandatarios como Julio Zeballos, Luis Armella, Carlos Garzón y Luis Liquin; también contó con la presencia de los fundadores del festival. De igual forma, participaron del mismo los familiares de Ábalos, Antonio Borja ex comisionado municipal de Yavi, agrupaciones gauchas, ballets locales y una gran cantidad de vecinos y visitantes.

En medio de dicho evento también se hizo entrega de reconocimientos a los fundadores, a los intendentes con mandato cumplido y a figuras destacadas del ámbito que local que aportaron al crecimiento de este festival; gesto que reforzó el valor histórico y comunitario de esta celebración.

En el marco de las "Bodas de Oro del Festival del Huancar", se inauguró un monolito al festival con el busto de Aldo Víctor Ábalos, obra que evoca tanto su figura como la silueta del majestuoso cerro del Huancar. El descubrimiento estuvo a cargo de sus hijos, quienes recibieron cálidos aplausos de la comunidad.

Durante el acto, se pronunciaron discursos y palabras de gratitud encabezadas por Delfín Olmos, el ex intendente Carlos Garzón y el actual mandatario Ariel Machaca, quienes resaltaron la huella imborrable de Aldo Víctor Ábalos en la construcción de la identidad cultural de Abra Pampa. En ese marco, el mandatario actual expresó: “Permítanme comenzar este momento con un recuerdo profundo, sincero y agradecido. Hoy evocamos con respeto, cariño y emoción a don Aldo Víctor Ábalos, pionero, visionario, hombre de palabra y compromiso, quien supo imaginar, cuando parecía imposible, que la cultura de la puna merecía un escenario propio, una voz fuerte y un lugar en la historia. Don Aldo ya no está físicamente con nosotros, pero su espíritu sigue caminando estas tierras, sigue sonando en cada copla, encendiendo cada guitarra y permanece vivo en este festival que constituye su legado”.

Aldo Ábalos no solo fue el motor que dio impulso al festival en sus primeros años, sino también su voz y guía apasionada. Con entrega incansable, presentó destacados conjuntos folclóricos y supo relatar, con sensibilidad y rigor, la evolución del evento en las páginas de El Tribuno de Jujuy, dejando testimonio de su crecimiento y trascendencia cultural.

Tras el descubrimiento del busto, se cantó el feliz cumpleaños y compartió una torta elaborada por los fundadores. Luego, en el pequeño anfiteatro de la plaza, se realizó el tradicional permiso y agradecimiento a la Pachamama, con números artísticos que dieron marco a la apertura oficial. En ese espacio uno de los hijos de Aldo, Guido Ábalos, entregó ejemplares de revistas, que relataban los 50 años del Festival, a los encargados de la biblioteca y museo de la ciudad, preservando así la memoria escrita del Festival.

La jornada siguió con un colorido pasacalle alrededor de la plaza central, donde música, danza y tradición se unieron para darle un matiz diferente y abrazarse con la cultura en estas bodas de oro.

La figura de Aldo Víctor Ábalos permanecerá como símbolo de compromiso y pasión. Su voz, sus escritos y su impronta seguirán resonando en cada edición, recordando que la cultura es un puente que une generaciones.

Más que un festival, Abra Pampa celebró el legado de quienes hicieron posible que la música y la tradición se transformaran en identidad. El Huancar cumplió 50 años, pero su historia continúa, pues cada luna festivalera seguirá iluminando el camino de un pueblo que nunca deja de crecer.