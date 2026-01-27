Boca Juniors confirmó que Santiago Ascacíbar se convertirá en nuevo refuerzo

Boca Juniors tiene todo cerrado para sumar a los dos refuerzos en las próximas horas. Tras la revisión médica de Ángel Romero, el Xeneize confirmó el acuerdo con Santiago Ascacíbar. El capitán de Estudiantes de La Plata se hará los exámenes correspondientes y luego firmará su contrato por cuatro años.

“Santiago Ascacibar se realizará los estudios médicos correspondientes y, de no surgir inconvenientes, se convertirá en jugador de Boca”, informó el club por intermedio de la cuenta Esto es Boca que utilizan para dar noticias oficiales de las negociaciones en cada mercado. Dentro de la negociación, de la que por ahora no fueron informadas cifras oficiales, se incluyó el préstamo por un año de Brian Aguirre al Pincha.

De esta manera, el Xeneize suma un hombre clave a la mitad de cancha luego de confirmarse la lesión e inminente operación de Rodrigo Battaglia, quien será baja por entre seis y ocho meses. Esta incorporación se añade a la de Ángel Romero, quien arribó en condición de libre luego de frustrarse el arribo del colombiano Marino Hinestroza, quien finalmente firmó en Vasco da Gama. Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado tenían en carpeta al delantero de San Lorenzo Alexis Cuello, pero esa tratativa no llegó a buen puerto. Por lo pronto, no hay nuevos nombres en el horizonte, aunque no hay que descartar que aparezca un atacante en este mismo mercado.

Luego de su debut oficial en 2016 con la camiseta pincharrata, Ascacibar fue vendido al Stuttgart de Alemania en su segunda temporada como jugador profesional. Allí permaneció tres años, incluido el último en la segunda división tras el descenso de categoría. Se mantuvo en suelo germano para vestir la camiseta del Hertha Berlín desde 2020 hasta 2022, año en que fue transferido al Cremonese de Italia previo a su retorno al León en 2023.

El Rusito registra en su palmarés personal un total de cinco títulos, todos obtenidos con la camiseta de Estudiantes: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga y Trofeo de Campeones 2024, Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025. Además, disputó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. La particularidad es que además de haber sido líder futbolístico y capitán del Sub 20 en el Sudamericano y Mundial de 2017, fue dirigido por Claudio Úbeda, su nuevo entrenador en Boca. En la Selección Mayor llegó a disputar un puñado de encuentros a fines de 2018, justo cuando Lionel Scaloni tomó el mando.



El flamante refuerzo de Boca compartió 15 minutos en la selección argentina junto al campeón del mundo y nuevo compañero Leandro Paredes. Fue en una de las tres presentaciones del ex Estudiantes en aquel 2018: Ascacíbar reemplazó en el entretiempo al Mudo Franco Vázquez y Paredes salió a los 60′ para darle su lugar a Franco Cervi. Fue goleada 4-0 de Argentina ante Irak en Arabia Saudita. Justamente uno sustituyó al otro en los amistosos que se disputaron en esa época ante Guatemala (3-0 en Los Ángeles) y México (2-0 en Mendoza).