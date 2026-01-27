Partieron hacia China los últimos dos pandas que estaban en Japón

Los dos últimos pandas gigantes que permanecían en Japón salieron este martes del zoológico de Ueno, en Tokio, para regresar a China, lo que supone la primera vez en 54 años que Japón se queda sin pandas.

Los pandas gemelos Xiao Xiao y Lei Lei fueron transportados en camión desde el Jardín Zoológico de Ueno hasta el Aeropuerto de Narita, para embarcar en un vuelo de regreso a China, según indicó un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Xiao Xiao y Lei Lei nacieron en 2021 de su madre Shin Shin y su compañero, Ri Ri, que fueron devueltos a China en septiembre de 2024, mientras que su hermana mayor, la famosa panda gigante Xiang Xiang, regresó a China en febrero de 2023.

Según un acuerdo previo entre China y Japón, estaba previsto que la pareja del zoológico de Ueno regresara en febrero de 2026.

Los medios locales informaron anteriormente de que el Gobierno Metropolitano de Tokio consultó con la parte china la fecha concreta y acordó adelantar el regreso aproximadamente un mes.

En junio del año pasado, otros cuatro pandas gigantes de un zoológico de la prefectura occidental japonesa de Wakayama también fueron enviados de regreso a China.

Tras la partida de Xiao Xiao y Lei Lei, Japón se quedará sin pandas gigantes por primera vez desde la llegada, en 1972, de la pareja de pandas Lan Lan y Kang Kang, para conmemorar la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países.