Educación y transporte acuerdan facilitar el traslado de docentes rurales

La ministra de Educación, Daniela Teseira, mantuvo una reunión de trabajo con el secretario de Transporte, Pablo Giachino, con el propósito de avanzar en mejoras para el servicio de traslado de docentes rurales que se desempeñan en instituciones ubicadas en zonas de difícil acceso de la provincia.

Durante el encuentro, llevado a cabo el 27 de enero en el Complejo Ministerial, se analizaron distintos aspectos vinculados al servicio, entre ellos los horarios, el estado y mantenimiento de las unidades, y la planificación de los recorridos. Estas acciones buscan garantizar condiciones adecuadas de traslado para los educadores.

Al respecto, la ministra Teseira subrayó que la calidad del transporte impacta directamente en la labor docente y en la continuidad pedagógica, por lo que avanzar en mejoras en este ámbito contribuye al fortalecimiento del sistema educativo y al bienestar de las comunidades educativas del interior provincial.

