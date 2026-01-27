Rabia: “La prevención es fundamental y se logra únicamente a través de la vacunación responsable de las mascotas”

En materia de prevención, la Dirección de Zoonosis del Ejecutivo Municipal lleva adelante de manera sostenida una campaña masiva de vacunación antirrábica, con recorridos periódicos por distintos barrios de la ciudad. Asimismo, dispone de puntos fijos de vacunación, entre ellos el Centro Modelo 1, ubicado en General Arias; el Centro Modelo 2, en Alto Comedero; el Edificio 9 de Julio, en calle Óscar Orías; y la Delegación de Reyes. Además, semanalmente se visitan diferentes sectores del ejido municipal, de acuerdo con un cronograma previamente establecido.

En relación a la temática, la directora de Zoonosis, Jimena Sáez, destacó que se trata de una problemática de gran importancia en materia de salud pública, por lo que desde la Dirección Municipal se trabaja de manera sostenida durante todo el año, llevando adelante una campaña masiva de vacunación antirrábica que recorre distintos barrios de la ciudad.

En este sentido, explicó que la rabia es una enfermedad viral, zoonótica y mortal, y “que la única forma de prevenirla es a través de la vacunación. Por este motivo, el municipio refuerza permanentemente las acciones de inmunización, ya que la vacuna es la única herramienta eficaz para evitar la enfermedad”.

Por tal motivo, Sáez solicitó a la población que se acerque a los puntos fijos de vacunación que brinda el municipio, entre ellos el Centro Modelo 1, ubicado en General Arias; el Centro Modelo 2, en el barrio Alto Comedero; el edificio 9 de Julio, sobre calle Óscar Orías; y la Delegación de Reyes. Asimismo, informó que semanalmente se recorren distintos barrios del ejido municipal, de acuerdo con un cronograma previamente establecido.

La funcionaria, también explicó los pasos a seguir ante una mordedura y detalló “en los casos en que el animal tenga dueño o sea de un vecino, se debe identificar al perro, realizar la denuncia correspondiente y llevarlo a Zoonosis o contactar a un médico veterinario para efectuar el control antirrábico”.

“Este control permite observar al animal durante un período de 10 días; si el animal fallece y presenta síntomas neurológicos, existe una alta probabilidad de que se trate de rabia. En ese caso, desde la Dirección de Zoonosis se extrae el cerebro y se envía al Instituto Pasteur, en Buenos Aires, para su análisis”, enfatizó.

Luego prosiguió “si el resultado es positivo, se activa un protocolo inmediato en coordinación con los hospitales de Niños, San Roque, Pablo Soria y clínicas privadas, para que la persona mordida reciba el esquema de cinco dosis de la vacuna antirrábica, evitando así consecuencias fatales”.

Finalmente, remarcó que la Dirección de Zoonosis mantiene durante todo el año puntos fijos de vacunación, operativos barriales y quirófanos móviles, con el objetivo de controlar la enfermedad. Y recordó a la comunidad la importancia de cumplir con el esquema de vacunación antirrábica, siendo la primera dosis aplicada a partir de los tres meses de edad y debe reforzarse anualmente durante toda la vida del animal. La prevención, concluyó la funcionaria municipal “es fundamental y se logra únicamente a través de la vacunación responsable de las mascotas”