TURISMO
TURISMO

Homenaje al monumento natural Laguna de Pozuelos en la XV edición del festival

 El encuentro cultural y natural será este miércoles 28 de enero. Participarán autoridades, artesanos y artistas musicales.

Martes, 27 de enero de 2026 19:45

Llega la XV Edición del Festival en Homenaje al Monumento Natural Laguna de los Pozuelos. El encuentro cultural y natural de este miércoles 28 de enero combinará tradiciones ancestrales, la presentación de planes de conservación ambiental y la inauguración de un nuevo hito artístico para la región.

Bajo el marco de la preservación y el respeto por nuestra tierra, la jornada contará con la presencia de autoridades, artesanos locales y una variada cartelera de artistas populares.

Cronograma de Actividades del Homenaje al monumento natural Laguna de los Pozuelos

  • 08:30 hs. – Izamiento de la Bandera Nacional.
  • 09:30 hs. – Traslado al predio del festival (a orillas de la Laguna “Camino a Lagunillas de Pozuelos”). Recepción de visitantes y autoridades.
  • 10:00 hs. – Ceremonia de Ofrenda a la Pachamama.
  • 10:30 hs. – Apertura oficial de stands:Comidas regionales. Artesanías y alfarería de Casitas. Punto de avistamiento de aves.
  • 11:00 hs. – Presentación del Plan de Gestión de la RB (Reserva de la Biósfera) Laguna de Pozuelos.
  • 12:00 hs. – Inauguración del monumento “Corazón de Flamenco”.

Festival Cultural y Musical

Al finalizar los actos protocolares, tendrá inicio la celebración con la actuación de destacados artistas y grupos:

Música y Canto: PUYAI, Raúl Alberto Gutiérrez, Víctor Raúl Barboza y Mati Leites. Danza y Tradición: Ballet Suyana Tajkiri, copleros, anateros, solistas y el tradicional Baile del Flamenco.

Colectivos

  • Reservas de viaje desde Jujuy: 388409661
  • Desde Abra Pampa: 3885165292 / 3885167528
