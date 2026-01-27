21°
Ciudad de Monterrico

Recuperan motos robadas

Los efectivos intervinieron tras las denuncias.

Martes, 27 de enero de 2026 00:00
PROCEDIMIENTO | DONDE SE LOGRÓ RECUPERAR UNO DE LOS RODADOS.

Efectivos de la Seccional 29º de la ciudad de Monterrico, el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), y efectivos del Cuerpo de Infantería de la ciudad de San Pedro, recuperaron dos motocicletas robadas, como así también la demora de los presuntos autores de estos hechos.

El primer procedimiento tuvo lugar en Monterrico, tras una denuncia por la sustracción de una motocicleta 110 cc de cilindradas, robada en la ciudad de El Carmen, se logró localizar el rodado en un domicilio sobre calle Bolivia.

En el lugar se procedió a la demora de un sujeto y al secuestro del motovehículo, constatándose posteriormente que coincidía con el denunciado como robado.

El segundo hecho se registró en inmediaciones del Parque Lineal de la ciudad de San Pedro, donde los agentes, con colaboración del Sistema de Monitoreo 911, lograron visualizar y demorar a un sujeto que empujaba un motovehículo 110 cc de cilindradas, el cual había sido sustraído minutos antes, procediéndose al secuestro.

 

