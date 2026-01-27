Preventiva para un hombre que amenazó con un arma

El fiscal a cargo de la investigación penal preparatoria, sobre un hombre que amedrentaba con un arma a transeúntes y conductores en un sector del barrio Bajo La Viña de la capital jujeña, solicitó la prisión preventiva para el inculpado.

En la jornada de ayer, el agente fiscal Juan Sorbello, solicitó en la audiencia imputativa la prisión preventiva para un hombre de apellido Villar, tras ser filmado con un arma amezando a personas, en un hecho ocurrido la madrugada del domingo pasado.

En un comunicado del Ministerio Público de la Acusación, se informó que la Fiscalía avanzará con las pericias correspondientes que puedan determinar si esta persona es peligrosa para si mismo o para terceros.

La Policía de la provincia realizó un allanamiento y detuvo al hombre en un domicilio en el barrio Alto La Viña. En el operativo se secuestró un teléfono celular y un rifle de aire comprimido.

Hasta el momento se les tomó declaración a un vendedor ambulante y a las dos personas que aparecen en el video que se viralizó en las redes sociales.

Sobre los hechos

La madrugada del domingo pasado, un hombre fue filmado esgrimiendo un objeto que a simple vista parecía un arma de fuego, con amenazando a los conductores y transeúntes. El hecho ocurrió en inmediaciones de una de las rotondas de acceso al barrio Bajo La Viña de la capital jujeña.

Tras la denuncia de las víctimas, los efectivos del Centro de Monitoreo individualizaron a través de las cámaras de seguridad al conductor de una camioneta marca Toyota Hilux y gracias al análisis de la patente, se procedió al allanamiento de una vivienda en el mismo sector barrial, secuestrando un arma de aire comprimido y demorando al protagonista.