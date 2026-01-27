Golpeado y asaltado a punta de un cuchillo

"Motochorros" interceptaron a un hombre y lo asaltaron a mano armada para llevarse $1,2 millones, un teléfono celular y las llaves del vehículo que utiliza en su trabajo. Los sospechosos lo amenazaron con un arma blanca y lo golpearon para concretar el ilícito en el barrio Gorriti de la capital provincial.

Eran las 7.30 del pasado sábado, cuando la víctima salió de su domicilio para ir caminando rumbo a su trabajo ubicado en la avenida El Éxodo y entre sus pertenencias llevaba una riñonera. Al llegar a la esquina de la calle Tilcara y la avenida Pueyrredón el damnificado fue interceptado por una moto Motomel de 150 cc de cilindradas, con dos ocupantes a bordo.

Fue entonces que uno de los "motochorros" le arrebató de las manos el teléfono celular. Además, intentó quitarle la riñonera y, en un primer momento, el denunciante lo evitó porque la sostuvo con fuerza mediante sus manos. Debido a la reacción del damnificado, el sospechoso insistió con un fuerte empujón a la víctima hacia la pared, lo que le ocasionó un golpe en la nuca.

Además, como el denunciante se resistía a ser despojado de la riñonera, tras esta agresión el sujeto extrajo de entre sus prendas un cuchillo y mientras lo apuntó le dijo "dame todo, quedate quieto, soltá eso".

Así fue cómo el joven que se dirigía a su trabajo, por temor a ser apuñalado le entregó la riñonera al "motochorro", quien corrió hasta donde lo esperaba su cómplice, subió a la moto y ambos se dieron a la fuga a gran velocidad.

Tras esto, el hombre caminó hasta la Seccional 2° y realizó la denuncia del robo sufrido, aportando que dentro de la pertenencia sustraída tenía la suma de $1,2 millones, que correspondía a la rendición de su trabajo, el documento de identidad y dos llaves del vehículo que utiliza en sus tareas laborales.