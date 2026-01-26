Martos regresa a Zapla

Solo restan detalles para que el técnico Martín Martos comience a trabajar nuevamente en Altos Hornos Zapla que en los próximos días será presentado mediante una conferencia de prensa, tras la propuesta recibida, seguida de charlas y reuniones con la Comisión Directiva posterior a la tempranera eliminación en el Torneo Regional. En este segundo proceso del técnico salteño en el "merengue" puso de su parte evadiendo otras alternativas de trabajo en categorías superiores y trascendió que según lo avanzado espera comenzar los entrenamientos los primeros días de febrero, arrancando con una prueba de jugadores en el estadio "Emilio Fabrizzi".

MARTÍN MARTOS | EN FEBRERO EMPEZARÍAN LOS TRABAJOS PARA LA LIGA JUJEÑA.

Además ya estaría hablado para que el ayudante de campo sea Mauricio Padilla quién ya trabajó con Martos y fue parte de los títulos logrados en el bicampeonato Anual de Liga Jujeña, Copa Jujuy, Copa Norte y finalista en dos años consecutivos del Regional con partidos polémicos que le negaron el ascenso al combinado palpaleño. Por el momento Padilla, se encuentra en Estados Unidos y aguardan que regrese para concretar el pedido del DT. Además en la preparación física se contactaron con el profesor Nelson Soruco que ya tuvo paso por el "merengue" y estuvo luego desempeñándose en las Divisiones Inferiores de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Actualmente parte del plantel que se mantendría tras la última competencia son Agustín Durán, Fabricio Avila, Julián Aquino, Benjamín Condorí, Martín Marcial, entre otros juveniles más. Y la idea en un principio es sostener a algunos jugadores de último paso en el Torneo Regional como ser el caso de Gabriel Tapia, Franco Barboza, Emanuel García, Nahuel Carral, Jeremías Rosales y Manuel Silveira para disputar la Liga Jujeña de Fútbol. Sin embargo eso se verá con cada uno en estas semanas por la situación en sus clubes de procedencia.

Los ingresos de la pileta por el momento es un ingreso que perdurará hasta inicios del mes de marzo, tras el último Mini Bingo "merengue" en el mes de diciembre, pero también se intentará buscar auspiciantes que puedan respaldar la demanda económica que conlleva mantener un plantel que pretende recuperar el protagonismo a nivel deportivo.

DANIEL FIN

Las elecciones

Por el momento no hay fecha definida para la asamblea de socios donde se procederá a la renovación de autoridades en el Club Altos Hornos Zapla, pero según las últimas declaraciones de los dirigentes, estiman poder concretarlo a mediados de febrero. Lógicamente según marca el estatuto previamente se realizará el edicto en los medios gráficos de tirada provincial para dar a conocer los tiempos y períodos de presentación de listas, orden del día entre otras por malidades que exige la Fisca lía de Estado.

Actualmente Daniel Fin sigue al frente de la institución y cumplirá sus 2 años de mandato junto a Guillermo Bepre como vicepresidente. Y hasta el momento en Palpalá no trascendió una lista opositora que quiera asumir y por ellos se presume que haya un consenso para man tener la línea de trabajo con Fin a la cabeza o bien conotra cara que pueda conseguir logros deportivos y recuperar plaza en el FederalA.