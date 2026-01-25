Un camión cargado con lechugas volcó en Ruta 9

Un camión que transportaba verduras volcó este domingo por la mañana sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Bárcena.

En el vehículo viajaban tres personas, quienes se encontrarían en buen estado de salud y sin lesiones de gravedad. De acuerdo a lo manifestado por los ocupantes del rodado, el siniestro se habría producido luego de que el camión se quedara sin frenos al tomar una de las curvas del tramo, aunque las causas aún son materia de investigación.

El camión transportaba principalmente lechugas, que quedaron dispersas sobre la calzada tras el vuelco. Como consecuencia, el vehículo quedó atravesado sobre la ruta, dificultando la circulación y obligando a los conductores a maniobrar con extrema precaución.

Personal policial y de Seguridad Vial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y remover tanto el camión como la carga derramada. Desde las autoridades se recomendó circular con suma precaución por la zona, debido a las lluvias intermitentes.