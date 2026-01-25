Más de medio millón de personas están sin electricidad por la ola de frío extremo en Estados Unidos

Más de veinte estados del centro, sur y este de Estados Unidos activaron protocolos de emergencia para este fin de semana ante el avance de un potente frente invernal que está provocando heladas y fuertes precipitaciones de aguanieve y nieve.

La gran tormenta invernal, que afecta a dos tercios del territorio nacional, avanza hacia el este y ya impacta con severidad zonas de Oklahoma, Kansas, Arkansas y Texas, mientras se espera que en breve alcance regiones más orientales, incluida Nueva York, la ciudad más poblada del país.

Según datos de poweroutage.us, más de 47.000 hogares permanecen sin electricidad en Texas, estado que ya vivió graves apagones en 2021, y otros 52.000 en Luisiana. Los portales de seguimiento aéreo registran también miles de vuelos cancelados, con alrededor de 4.000 cancelaciones solo el sábado y más de 8.000 previstas para este domingo.

Se espera que a primera hora de este domingo la ola polar, a la que algunos expertos han llamado la mayor tormenta por envergadura jamás registrada en EEUU, alcance nevadas la región del Atlántico Medio, donde se encuentran los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia Occidental y Virginia, además de la capital, Washington D.C., y los estados de Carolina del Norte y del Sur, en el sureste.

El Servicio Nacional de Meteorología prevé para Nueva York acumulaciones de nieve y hielo que podrían oscilar entre 17 y 27 centímetros (7 a 11 pulgadas), así como temperaturas mínimas cercanas a -9 °C (15 °F). En ciudades como Baltimore, Filadelfia o Washington, se espera una menor cantidad de precipitación y temperaturas ligeramente menos bajas.