29 años del crimen de José Luis Cabezas

Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar, cuando regresaba de una fiesta en la casa del empresario Oscar Andreani. Después de meses de investigación, se comprobó que el crimen fue perpetrado por una banda que respondía a las órdenes de Alfredo Yabrán, accionista mayoritario de la empresa postal OCA y propietario de firmas dedicadas a transporte, logística y seguridad, un poderoso hombre de negocios.

Yabrán, que había contratado para su aparato de seguridad a expolicías exonerados de la bonaerense y a represores de la última dictadura, había pasado a ser un nombre conocido, y Cabezas le puso rostro a esa figura que hasta entonces era desconocida. Lo retrató caminando en la playa junto a su esposa, y esa foto fue tapa de la edición de Noticias del 3 de marzo de 1996.

Finalmente, en 2000, Yabrán, dueño de OCA, se suicidó antes de ser arrestado. Sin embargo, la justicia argentina continuó investigando y procesando a otros involucrados en el asesinato, como a la banda de "Los Horneros", un grupo de delincuentes de La Plata, conformado por José Luis Auge, Héctor Retana, Sergio González y Horacio Braga.

Este domingo, y como cada 25 de enero, familiares, amigos y colegas recuerdan a Cabezas y alzan la bandera de lucha, llevando a cabo diversos encuentros y manteniendo en pie su labor como reportero gráfico y periodista.

La muerte de José Luis Cabezas es recordada cada año en Argentina como un símbolo de la lucha por la libertad de expresión y la justicia.