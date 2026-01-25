Finalizó el encuentro de Maestros Rurales Argentinos y Latinoamericanos en Humahuaca

En una jornada cargada de identidad y compromiso pedagógico, la ciudad histórica de Humahuaca recibió a las delegaciones del 47° Encuentro Nacional de la Asociación de Maestros Rurales Argentinos (AMRA), que se desarrolló en nuestra provincia del 19 al 23 de enero. La visita fue declarada de Interés Municipal por el Concejo Deliberante local, destacando el rol fundamental de quienes enseñan en los rincones más alejados del continente.

A diferencia de ediciones anteriores, este encuentro destacó por su fuerte impronta regional, contando con la participación de docentes y equipos directivos (muchos de ellos ya jubilados) provenientes de: Argentina, Chile, Brasil y Colombia.

Bajo el lema: "Educar en la ruralidad es sembrar futuro donde nace la tierra", los participantes debatieron sobre las realidades y desafíos específicos que enfrentan las escuelas rurales hoy en día.

A lo largo del encuentro se destacó que la escuela rural sostiene una mirada identitaria sobre el territorio, promoviendo los derechos de niños, niñas, jóvenes y de docentes; la valoración de la cosmovisión de los pueblos originarios, la defensa del medio ambiente y el compromiso colectivo con una educación pública, inclusiva y con arraigo comunitario.

Durante las jornadas se desarrollaron diversas actividades, entre ellas la visita a la escuela rural N°312 y a los diques La Ciénaga y Las Maderas, recorridos por la Quebrada de Humahuaca, y visitas guiadas que pusieron en valor hechos históricos relevantes como el Éxodo Jujeño, el paso del General Manuel Belgrano por la provincia, y el reconocimiento de la Bandera de la Libertad Civil, símbolo del reconocimiento del pueblo jujeño en el proceso de la Independencia.

El encuentro contó además con un amplio y diverso espacio de ponencias y experiencias, entre las que se destacaron una exposición sobre los desafíos docentes en comunidades rurales; aportes vinculados al desarrollo territorial; relatos de experiencias pedagógicas en producción frutihortícola; una propuesta de Córdoba denominada "Unidos por el Ambiente", experiencias de "Educación Rural con sentido", de Colombia; "La imagen como punto de partida pedagógico" de San Juan, exposiciones sobre movimientos magisteriales alternativos en América Latina como espacios de formación y reflexión crítica, propuestas de estimulación musical temprana y continua de México; muestras artísticas escolares y relatos de experiencias pedagógicas locales de Jujuy; entre otras exposiciones. Finalmente se sumó la participación de miembros de la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua y la Vida de Buenos Aires.