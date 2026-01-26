Jueces de la Suprema Corte visitaron el Centro Judicial

En el marco de la feria judicial, que se extenderá hasta el 31 del corriente mes, los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Martín Llamas, Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina y Eduardo Uriondo, realizaron una visita institucional al Centro Judicial de San Pedro, con el objetivo de supervisar el funcionamiento de los distintos fueros y constatar el normal desarrollo de las actividades judiciales que continúan ejecutándose en el receso.

Estas acciones se inscriben en una estrategia institucional orientada a consolidar una justicia más cercana, eficiente y accesible.

Durante la jornada, los magistrados realizaron un relevamiento de las condiciones edilicias del edificio, siendo recibidos por Andrea Conde, a cargo de la Superintendencia del Centro Judicial de esa ciudad.

Seguidamente, se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones, junto a la responsable de la Oficina de Gestión Judicial Penal, Belén Mayans, oportunidad en la que se visitaron los despachos de los jueces penales habilitados, Juan Cabezas Hametti, Pamela de las Cruces y Leonardo Zazzalli.

RECEPCIÓN | EL JUEZ OSCAR NUTTINI Y MIEMBROS DE LA OFICINA DE GESTIÓN JUDICIAL ACOMPAÑARON A LOS MAGISTRADOS.

En cuanto al fuero Civil, Comercial y Laboral, los jueces Horacio Macedo y Oscar Nuttini también dialogaron con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia sobre el funcionamiento de ambas áreas y las novedades propias del período de feria.

En ese marco, los magistrados informaron que las audiencias se desarrollan con total normalidad y analizaron el calendario de trabajo previsto para las próximas semanas.

Los miembros de la Suprema Corte de Justicia, además, visitaron las salas de audiencias, oportunidad en la que valoraron la tecnología instalada y se anticipó la necesidad de prever futuros requerimientos edilicios y técnicos de cara a la implementación del juicio por jurados.

Seguidamente, los jueces recorrieron las instalaciones de la Cámara Gesell y el depósito de secuestros de San Pedro.

RECORRIDA | LOS MAGISTRADOS OBSERVAN LAS REFACCIONES EN CURSO.

Al concluir la visita, los magistrados destacaron que aún durante el período de feria judicial, la actividad en el Centro Judicial de San Pedro se mantiene de manera constante y con niveles de funcionamiento normales, gracias a la adecuada cobertura de cargos, la organización de los equipos de trabajo y el compromiso de magistrados, funcionarios y personal judicial.

En ese sentido, se remarcó que el Poder Judicial sostiene su impronta de accesibilidad efectiva a la justicia, garantizando la continuidad del servicio y la atención de las demandas de la ciudadanía, incluso durante el receso judicial.

Cabe señalar que anteriormente los jueces Mariano Miranda y Mercedes Arias, que también integran la Corte jujeña realizaron una visita similar al Centro Judicial de Libertador General San Martín, evaluando las intervenciones edilicias proyectadas y en ejecución, orientadas a mejorar los espacios de trabajo, optimizar la organización interna y fortalecer la atención al público.

Para ello se trabaja en fortalecer la infraestructura, optimizar los recursos y mejorar, en forma continua, los distintos ámbitos.