27°
25 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Domingo Bautista Ducal
Laguna de Pozuelos
El tiempo en Jujuy
Asociación Boliviana 6 de Agosto
encuentro de docentes rurales
José Luis Cabezas
Estados Unidos
El Carmen
Domingo Bautista Ducal
Laguna de Pozuelos
El tiempo en Jujuy
Asociación Boliviana 6 de Agosto
encuentro de docentes rurales
José Luis Cabezas
Estados Unidos
El Carmen

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1485.00

3884873397
PUBLICIDAD
Localidad de Bárcena

Un camión cargado con lechugas volcó en Ruta 9

En el vehículo viajaban tres personas, quienes se encontrarían en buen estado de salud y sin lesiones de gravedad.

Domingo, 25 de enero de 2026 20:05

Un camión que transportaba verduras volcó este domingo por la mañana sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Bárcena.

En el vehículo viajaban tres personas, quienes se encontrarían en buen estado de salud y sin lesiones de gravedad. De acuerdo a lo manifestado por los ocupantes del rodado, el siniestro se habría producido luego de que el camión se quedara sin frenos al tomar una de las curvas del tramo, aunque las causas aún son materia de investigación.

El camión transportaba principalmente lechugas, que quedaron dispersas sobre la calzada tras el vuelco. Como consecuencia, el vehículo quedó atravesado sobre la ruta, dificultando la circulación y obligando a los conductores a maniobrar con extrema precaución.

Personal policial y de Seguridad Vial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y remover tanto el camión como la carga derramada. Desde las autoridades se recomendó circular con suma precaución por la zona, debido a las lluvias intermitentes.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD