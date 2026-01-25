El Carmen: debate por el Presupuesto 2026 y la suba de impuestos

La aprobación del Presupuesto Municipal 2026 generó una fuerte controversia política y social en la ciudad de El Carmen. El concejal Adrián Mendieta denunció un incremento en la cantidad de funcionarios jerárquicos y cuestionó duramente al presidente del Concejo Deliberante, Federico Mancini, por avalar lo que calificó como un presupuesto “irresponsable”, aprobado antes del recambio institucional y sin debate público.

Según detalló el edil justicialista, el proyecto presupuestario enviado por el Ejecutivo y aprobado por el cuerpo deliberativo saliente contempla la creación de al menos diez nuevos cargos jerárquicos, entre secretarías, direcciones y coordinaciones, en un municipio que atraviesa una delicada situación financiera.

“En el nuevo Presupuesto 2026 se aumentó el número de funcionarios. Se suman alrededor de diez cargos más, lo cual es absolutamente contradictorio con lo que el propio intendente venía diciendo en los medios sobre la superpoblación de empleados municipales”, sostuvo Mendieta.

Críticas al rol del Concejo Deliberante

El concejal apuntó directamente contra el presidente del Concejo Deliberante, Federico Mancini, a quien responsabilizó políticamente por habilitar una sesión “maratónica”, a puertas cerradas, en la que se aprobaron modificaciones de alto impacto económico y social.

“El Carmen es un municipio complejo, con una coparticipación que no alcanza ni siquiera para pagar los sueldos. En ese contexto, aumentar la planta política es una falta total de responsabilidad institucional”, afirmó el concejal.

Mendieta consideró que, de existir necesidad de incorporar personal, deberían priorizarse áreas críticas que afectan directamente a los vecinos.

“Tal vez hacen falta trabajadores para combatir los basurales a cielo abierto o mejorar el mantenimiento de la ciudad, no funcionarios para pagar favores políticos”, disparó.

Presupuesto aprobado sin debate y con fuertes aumentos impositivos

El edil explicó que el Presupuesto 2026 fue aprobado antes del 5 de diciembre, con concejales salientes y sin la participación de la nueva conformación del cuerpo.

“Fue una sesión cerrada, sin debate real, donde se aprobaron pases a planta permanente, aumentos impositivos desmedidos y ahora vemos también el crecimiento de cargos jerárquicos”, denunció.

Entre los puntos más cuestionados, Mendieta señaló incrementos de entre el 150% y el 250% en tasas y contribuciones, que impactan de lleno en la economía local. Los más afectados, indicó, son los feriantes, vendedores ambulantes y pequeños emprendedores.

“Quienes venden comida o productos en ferias tuvieron aumentos superiores al 200%. Es un golpe durísimo para quienes viven del día a día”, remarcó.

El presupuesto total aprobado supera los 14 mil millones de pesos, mientras que el municipio arrastra una deuda acumulada superior a los 1.000 millones de pesos al cierre de 2025, lo que profundiza las críticas sobre la administración de los recursos.

La defensa oficial y el debate en redes sociales

Ante las denuncias, el presidente del Concejo Deliberante, Federico Mancini, salió a defender el proyecto y aseguró que el Presupuesto 2026 es “una herramienta técnica para garantizar la continuidad del crecimiento de la ciudad”. Además, negó categóricamente la creación de nuevos cargos políticos.

Según su versión, no se incorporaron nuevas funciones, sino que se presupuestaron partidas ya existentes para asegurar el funcionamiento administrativo del municipio, defendiendo la gestión como “ordenada y responsable”.

Sin embargo, lejos de calmar la polémica, la discusión se trasladó con fuerza a las redes sociales, donde vecinos de El Carmen viralizaron comparativos entre los Presupuestos 2025 y 2026. En ellos se observan incrementos concretos en partidas destinadas a cargos jerárquicos, lo que contradice el discurso oficial y refuerza las denuncias de Mendieta.

La controversia dejó al descubierto un creciente malestar social y reavivó el debate sobre las prioridades del gobierno municipal y la responsabilidad política del Concejo Deliberante, en un contexto económico que exige austeridad, transparencia y respuestas concretas para los vecinos de la ciudad de los diques.