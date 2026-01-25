20°
Zoonosis
Monterrico
Talleres de verano
Barrio El Chingo
Intentó robar en una vivienda
Seccional 29º
Luján de Cuyo
Quilmes
Domingo Bautista Ducal
Laguna de Pozuelos
Pokemanía 2026

Invitan a torneo recreativo

Se realiza hoy desde las 15 en el Casino "General San Martín".

Domingo, 25 de enero de 2026 00:00
ASH, COSPLAY DE POKEMON

La primera edición del torneo "Pokemanía", un evento recreativo impulsado por la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola a través del Instituto Municipal de Desarrollo, que tendrá lugar hoy en el Casino Hotel "General San Martín", ubicado sobre avenida Del Congreso, de 15 a 21, y contará con entrada libre y gratuita. Está destinado a todo el público en general, sin límites de edad ni categorías.

Asimismo, quienes deseen sumarse de manera solidaria podrán acercar alimentos para mascotas (perros o gatos) que serán recibidos como donación durante el evento. De esta manera, la gestión municipal junto a los organizadores, reafirman su compromiso con el desarrollo de propuestas innovadoras que combinan la solidaridad y responsabilidad social.

Habrá además, emprendimientos locales que ofrecerán productos temáticos de Pokemon.

 

