Acosaba a una mujer y lo atacaron con una botella

Un joven de 26 años fue atacado con una botella de vidrio y tuvo que ser hospitalizado, luego de acosar a una mujer en la vía pública.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en horas de la mañana, en la intersección de Zegada y Santiago del Estero del barrio Cuyaya de la capital jujeña.

En esas circunstancias, una mujer caminaba por el lugar y esta persona que se encontraba en aparente estado de ebriedad, la acosó manifestándole una serie de improperios y groserías.

Detrás de la víctima caminaba su pareja, quien no dudó en defender a la mujer, en un primer momento trataron de alejarse del lugar, pero ante la insistencia del protagonista, fue atacado a golpes en distintas partes del cuerpo y en el rostro.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que en un momento determinado, la mujer habría tomado un envase de vidrio y se lo arrojó al joven de 26 años, provocándole una herida cortante en el rostro.

Los efectivos de la Seccional 4º del barrio Cuyaya fueron alertados a través del sistema de emergencia 911, sobre el hecho y una vez que se constituyeron en el lugar, solicitaron la inmediata intervención del personal del Same, quien trasladó al joven herido a la guardia del hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña.

Por otra parte, se supo que, según los datos proporcionados por algunos transeúntes, los efectivos realizaron un recorrido preventivo por la zona en busca de los responsables, pero sin obtener resultados positivos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que una vez que el joven de 26 años recupere el alta médica, se dirija a la sede policial, para realizar la correspondiente denuncia.

La misma fuente le confió a nuestro diario que no eran los deseos del inculpado en denunciar el hecho. Según el relato de la progenitora del joven, este había negado los hechos y manifestó no recordar del todo, las circunstancias en que fue agredido.

Por disposición del representante fiscal del Ministerio Público de la Acusación habilitado en la feria judicial, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 4º del barrio Cuyaya.