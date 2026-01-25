160 municipios y Unicef, por derechos de la niñez

Cinco millones de niñas, niños y adolescentes, casi la mitad de quienes habitan en Argentina, hoy se encuentran en el centro de las agendas de 160 municipios de 10 provincias - Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Chubut, Santa Fe y Tucumán - a través de Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (Muna), la iniciativa de Unicef cuyo objetivo es fortalecer a los gobiernos locales en sus capacidades de gestión para definir políticas públicas en favor de las chicas y los chicos.

Desde 2021 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia trabaja, a través de Muna, para fortalecer a los municipios con formación, herramientas y asistencia técnica en temáticas como participación adolescente, primera infancia, inclusión educativa, asesorías de salud, entornos saludables y libres de violencia, entre otras más.

"En los municipios se manifiestan los desafíos que atraviesan las chicas y los chicos y es el espacio donde se despliegan las políticas públicas como forma de dar respuestas y soluciones por su cercanía", explicó Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social de Unicef Argentina.

En ese marco, la gestión de políticas orientadas a garantizar sus derechos presenta diferentes desafíos para los gobiernos locales, entre ellos, impulsar procesos de gestión intersectorial e interjurisdiccional; implicar a la comunidad y promover la participación activa de las y los jóvenes para que sus voces sean tenidas en cuenta a la hora de elaborar políticas públicas.

Entre los hitos alcanzados en 2025 se destacan avances significativos en todas las líneas de trabajo del programa. En Primera infancia, 69 municipios establecieron mesas locales y lograron avances en estrategias integrales, mientras que casi 4.000 trabajadoras/es de servicios fueron capacitados y casi 20 mil madres, padres y cuidadores participaron en acciones formativas.

En la línea de Entornos Saludables, más de 2.500 cuidadoras/es, docentes y cocineras/os recibieron capacitación en alimentación y vida activa, beneficiando indirectamente a casi 45 mil niñas, niños y adolescentes; además, se crearon 37 espacios "amigos de la lactancia" y 39 huertas comunitarias, junto con normativas locales en más de siete municipios.

En materia de Salud Adolescente, 28 municipios implementaron estrategias intersectoriales, se inauguraron y fortalecieron 116 consejerías y asesorías, y se capacitaron casi 700 integrantes de equipos de salud municipales; y en la línea Inclusión Educativa, 29 municipios trabajan para identificar a adolescentes que dejaron la escuela para acompañarlos en su regreso. Gracias a este esfuerzo, se detectaron casi 3.000 jóvenes fuera del sistema educativo: la mitad ya volvió a las aulas y el resto está en proceso de revinculación.

Por su parte, la línea de Entornos Libres de Violencia logró que 51 municipios fortalezcan programas y dispositivos para prevenir la violencia y 11 que no contaban con áreas específicas de niñez iniciaron su conformación, mientras dos trabajan en la jerarquización institucional de un área que ya existía.

En Discapacidad, se capacitó a más de 1.600 empleados municipales en el Modelo Social de la Discapacidad, se detectaron o actualizaron datos de al menos 1.418 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, se alcanzó a 145.000 personas con campañas de sensibilización e información, y 12 municipios diseñaron y 9 están aplicando protocolos interdisciplinarios de prevención, detección temprana y abordaje de la discapacidad.

En la línea de Medio Ambiente, 10 municipios elaboraron mapas de riesgo, 3.336 hogares accedieron a agua potable o saneamiento, al menos 15 mil chicas y chicos participaron en acciones de educación ambiental, y 18 municipios impulsaron estrategias para la gestión de residuos sólidos urbanos.

La Participación Adolescente también se fortaleció: 16 municipios institucionalizaron mecanismos de participación y 22 están en progreso, con casi 3.500 adolescentes participando activamente y más de 10.000 alcanzados por acciones participativas. En cuanto a la línea de Presupuesto Participativo Joven, siete municipios implementaron este mecanismo, permitiendo que casi cuatro mil adolescentes y jóvenes influyan en la asignación de recursos municipales.

La línea de Gestión Menstrual capacitó a 190 funcionarias y funcionarios en 11 municipios y alcanzó a 1.685 niñas, niños y adolescentes en talleres sobre gestión menstrual de calidad y sustentable. Además, 12 municipios involucraron al sector privado en planes de acción y otros 52 promovieron la iniciativa Oportunidades Únicas para fortalecer la transición de la escuela al trabajo.

Finalmente, en Gestión Fiscal, 8 municipios avanzaron en la identificación de gastos dirigidos a la niñez, fortaleciendo la transparencia y la planificación presupuestaria.

"El camino recorrido por Muna durante los últimos cinco años demuestra que cuando los municipios se comprometen, las transformaciones son posibles y sostenibles. Y el desafío persiste: Unicef continuará trabajando para fortalecer las capacidades locales para que cada niña, niño y adolescente viva en entornos que garanticen sus derechos y aseguren su bienestar", concluyó Waisgrais.

Desde el 2022 se encuentra en la provincia

Desde 2022 Muna se implementa en Jujuy. Siete municipios (El Carmen, Humahuaca, Palpalá, Perico, Libertador, San Pedro y San Salvador) desarrollan sus planes de acción y fortalecen sus capacidades de gestión local para poner a la infancia y la adolescencia en el centro de sus prioridades.

Cabe señalar que más de 165 mil chicas y chicos residen en los municipios participantes, representando a más del 71% de los que existen en la provincia.

La iniciativa de Unicef se implementa a través del Ministerio de Salud y de la Dirección de Asuntos Municipales de la Provincia.

"Como Gobierno provincial valoramos la oportunidad de haber trabajado en el diagnóstico de los siete municipios de la provincia. El conocimiento adquirido sobre los equipos locales, sus procesos de priorización temática y los cambios positivos implementados, resulta altamente alentador y nos impulsa a seguir adelante con esta agenda prioritaria", indicó Claudia Castro, directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia.

Por su parte, Gabriela Ferreyra Jenks, directora provincial de Asuntos Municipales, señaló: "Somos el nexo entre la provincia y los municipios. La clave es trabajar las políticas de infancia de forma articulada y transversal, uniendo esfuerzos de provincia, municipios, nación y la sociedad civil. Valoramos el trabajo con cada municipio así como también el trabajo interministerial. Planificar nos permite pensar juntos para salir de la urgencia. La infancia es una prioridad de todas y todos".