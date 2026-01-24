“Los resultados son inquietantes”: la IA ya supera a la creatividad humana promedio, según un nuevo estudio

En esta era de automatización en aumento, hay consenso respecto a que las tecnologías con Inteligencia Artificial desplazarán a los humanos en ciertas tareas, especialmente las más esquemáticas. En cambio, los reductos en los que la creatividad es un valor central parecían estar a salvo del avance de las máquinas. En otras palabras y con ejemplos prácticos, sabemos que los robots pueden doblar cajas con eficiencia y que son incapaces de escribir poemas que calen en los huesos.

Un nuevo estudio rebate esa última presunción. A cargo del Departamento de Psicología de la Universidad de Montreal, que integra el “padre” de la IA Yoshua Bengio, la investigación arribó a una conclusión que podría generar urticaria: dicen que la IA ya supera la creatividad humana promedio.

El equipo de investigación de la institución canadiense, dirigido por el profesor Karim Jerbi, publicó esta semana el estudio en la revista Scientific Reports. Según Eureka Alert, se trata del mayor informe comparativo jamás realizado sobre la creatividad de los grandes modelos de lenguaje que sustentan a las herramientas de IA, frente a los humanos.

Los investigadores pusieron a prueba a diversas herramientas de IA Generativa, entre ellas ChatGPT de OpenAI, Google Gemini y Claude de Anthropic, comparando el rendimiento creativo de esos modelos con el de 100.000 participantes de carne y hueso.

“Demostramos que algunos sistemas de IA basados en grandes modelos lingüísticos ahora pueden superar la creatividad humana promedio en tareas bien definidas”, explica Jerbi. “Este resultado puede ser sorprendente, incluso inquietante, pero nuestro estudio también destaca un detalle igualmente importante: los mejores sistemas de IA aún están por debajo de los niveles alcanzados por los humanos más creativos”, agrega el profesor de la Universidad de Montreal.

En ese sentido, el análisis comparativo marca un punto de inflexión, porque algunos modelos de IA ahora superan el rendimiento creativo estándar. Sin embargo, el vuelo creativo más alto sigue siendo “claramente humano”, observan los expertos que llevaron a cabo el estudio.

Al respecto, se detalla que el rendimiento promedio de la mitad más creativa de los participantes superó al de todos los modelos de IA evaluados, y que el 10% superior de los individuos más creativos abre una brecha aún mayor.

Uno de los enfoques que utilizaron los investigadores es el método llamado “Tarea de Asociación Divergente”, una prueba rápida que se emplea en psicología. Básicamente, se pide a los participantes que generen ideas tan variadas como originales, a partir de un único punto de partida.

En este caso, solicitaron tanto a los humanos como a los modelos de IA que mencionen diez palabras semánticamente diferentes entre sí, tan disímiles como sea posible. El que sigue es un ejemplo de ese decálogo: “Galaxia, tenedor, libertad, algas, armónica, cuántico, nostalgia, terciopelo, huracán y fotosíntesis”. De acuerdo a la fuente, el rendimiento al elaborar esa lista no se acota al manejo de vocabulario, sino que puede trasladarse a otras capacidades creativas, como la resolución de problemas e incluso la escritura.

Los investigadores subrayan que el modo en el que se formulan las instrucciones influye en el grado de creatividad de la IA. En ese sentido, observan que el desempeño de los modelos automatizados —también en estos casos vinculados a la pericia imaginativa— sigue dependiendo de cómo los guiamos. “La interacción entre humano e IA es un elemento clave del proceso creativo”, señalan.