carnaval 2026
LIGA PROFESIONAL
Detuvieron a un joven narco
provincia de San Luis
San Pedro
El Carmen
Charlas sobre prevención de incendios
regional
La Cruz Roja
PALPALÁ
Barrio Gorriti

Violento "trapito" detenido

Junto a un cómplice amenazaba a los conductores.

Sabado, 24 de enero de 2026 00:00

Un hombre de 37 años fue nuevamente detenido, luego de amenazar y exigir dinero a los conductores que se niegan a que le limpie el parabrisas de sus vehículos.

Este hecho lamentablemente se repite una y otra vez, ocurrió el jueves alrededor de las 15.30, en la intersección de las calles Jorge Newbery y Pueyrredón del barrio Gorriti de la capital jujeña.

Allí, los jóvenes que son conocidos comúnmente como "trapitos", se encuentran en los semáforos, pidiendo dinero a cambio de limpiar el parabrisas.

En esta oportunidad, algunos de los conductores se negaron a contar con sus servicios, provocando que estas personas se tornaran agresivas y profirieron una serie de insultos y amenazas, mientras entorpecían el tránsito vehicular.

Un llamado al Sistema de Emergencia 911 alertó a los efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM), sobre un hecho de violencia en progreso.

De inmediato los policías acudieron al lugar e interceptaron a dos sujetos que entorpecían el tránsito vehicular y ante la presencia policial, uno de ellos se tornó hostil y luego emprendió una veloz huida a pie, en dirección a la avenida Hipólito Yrigoyen.

Tras una breve persecución, los agentes del GEM lograron darle alcance e interceptarlo a la altura de la plaza de los Inmigrantes, donde fue reducido de manera preventiva, pese a su persistente resistencia a ser identificado, mientras que su cómplice logró huir del lugar.

El sujeto quedó alojado en la Seccional 2º del barrio Gorriti, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

