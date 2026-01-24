Definieron protocolos para los desentierros

Con la mirada puesta en garantizar celebraciones seguras y ordenadas, la ciudad de Palpalá -localidad con mayor cantidad de agrupaciones de la provincia- avanza en la organización de los Desentierros de Carnaval 2026. En un encuentro clave desarrollado en la Casa de la Cultura, funcionarios municipales, jefes policiales y referentes de comparsas establecieron la hoja de ruta para los festejos.

Debido a la magnitud del evento, que involucra a más de 44 agrupaciones, la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad de la Provincia delinearon las responsabilidades para este año. Mientras el municipio gestiona el uso de los espacios públicos, las fuerzas provinciales actuarán como autoridad de aplicación de las normativas vigentes.

El comisario mayor Marcelo Gareca, jefe de la Regional N°8, adelantó medidas restrictivas para evitar desbordes. Se permitirán solo cuatro desentierros por día (uno de gran envergadura y tres menores) para no saturar la capacidad de respuesta policial. Respecto de los escenarios, estos no estarán permitidos, a menos que la comparsa presente y logre la aprobación de un plan de contingencia específico.

VECINOS | ASISTIERON PARA CONOCER CÓMO SE TRABAJARÁ ESTE AÑO.

Habrá horarios estrictos, las actividades podrán desarrollarse únicamente de 13 a 20, con la obligación de despejar los espacios públicos puntualmente al cierre.

Todas las agrupaciones deben formalizar su situación mediante el empadronamiento digital. Los interesados pueden realizar el trámite a través de los canales del Ministerio de Seguridad o en la Unidad Digital de la Policía de Jujuy. Además, se hizo especial hincapié en la limpieza de los predios y el control comercial para proteger el bienestar de los vecinos.

Regreso a las tradiciones

Rodrigo Maráz, de la comparsa "Los Más Buscados", destacó la importancia del encuentro: "Regresamos después de 10 años para nuestro 20º aniversario. Estas pautas son fundamentales para que la propuesta sea positiva y segura para todos".

Por su parte, Ana María Vega, de la comparsa "Uvitas Frescas", confirmó que su evento será el 7 de febrero en el predio frente a la estación de servicio de ruta 1. "Nuestra propuesta es familiar; buscamos divertirnos sanamente y cuidar la limpieza", señaló.

Del encuentro participaron Hugo Adaro (Departamento Contravencional), representantes de Bomberos, la Unidad Digital y diversas áreas de la plana mayor policial. Por el gabinete municipal, los secretarios Fernando Fernández (Obras Públicas) y Claudio Flores (Gobierno), junto al jefe de Gabinete, Luis Moreno.

Con más de 44 agrupaciones -entre las que figuran Los Apasionados de Alberti, Los Caras Rotas, Los Vikingos y Uvitas Frescas- Palpalá ratifica su lugar como el corazón del carnaval en la zona sur.

CENTRO CÍVICO DE PALPALÁ

Requisitos para la autorización

Desde la Municipalidad de Palpalá se indicó que para obtener la autorización correspondiente, las comparsas deben presentar los siguientes documentos y cumplir con los requisitos establecidos: Nota formal que indique el día y el lugar donde se realizará el evento; Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la persona responsable de la agrupación o comparsa; Constancia de inscripción digital emitida por la Unidad Digital de la Policía de la Provincia de Jujuy; Presencia de dos profesionales de la salud (enfermeras o médicos), con fotocopia de su DNI y matrícula profesional en regla; Contrato de provisión de tres baños químicos, o autorización escrita para el uso de tres baños pertenecientes a vecinos; Croquis detallado que indique la ubicación del evento entre calles, así como la posición del tablero eléctrico, el punto de atención de profesionales de la salud y la ubicación de los tres baños; Seguro del evento; Depósito por garantía de limpieza del espacio público utilizado; Acta de compromiso con las disposiciones establecidas; y Pago de la tasa de habilitación correspondiente en la dirección de Rentas Municipales.

Cabe recordar que los desentierros del carnaval se llevarán a cabo entre los días 5 y 21 de febrero próximo