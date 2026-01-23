Sentí Palpalá en verano 2026 con temática carnavalera

El próximo domingo, será el gran cierre de la propuesta Sentí Palpalá Verano 2026. El evento que lleva adelante la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, se concretará a partir de las 18 en el predio de Las Aguas Danzantes. La última jornada presentará la temática carnavalera, y contará con una propuesta de ecocanje para fomentar el reciclaje y el cuidado del medioambiente.

En este marco, desde el municipio local, destacaron que el encuentro, busca reunir a toda la familia, en una tarde a pura música y baile, anticipando el carnaval 2026 que dará inicio con los desentierros de las distintas agrupaciones carnestolendas y los tradicionales corsos sobre avenida Martijena.

DIVERSIÓN GARANTIZADA | UNA PROPUESTA GRATUITA Y FAMILIAR.

La última jornada, contará con presentaciones de grupos musicales como Marka Supay, Jasy Memby, Samira y Jallu´s, además de la participación de algunas comparsas que mostrarán parte de sus coreografías para el carnaval; y como en cada evento también estarán presentes los emprendedores y artesanos locales.

Desde el municipio se instó a los asistentes a llevar mesitas, reposeras y elementos típicos del carnaval como rey momo o talco para disfrutar de la alegría del festejo en familia.

Cabe destacar que Sentí Palpalá ya concretó dos encuentros previos, con el objetivo de proponerle a los palpaleños y visitantes una alternativa recreativa y accesible. Al mismo tiempo, un espacio para que los artistas puedan mostrar su música y danza, y los emprendedores locales puedan ofrecer sus productos.

EL DIABLO | FUE INVITADO AL FESTEJO CARNAVALERO.

Ecocanje

Por otra parte, como una iniciativa especial se implementará un ecocanje comunitario. Para ello, los asistentes al evento pueden llevar materiales secos reciclables como botellas de plástico, cartón, papel y latas de cerveza, entre otros, y recibirán a cambio vasos de vidrio y otros productos sustentables como recompensa.

La iniciativa, impulsada por la gestión municipal, busca concientizar sobre la importancia de no generar basurales en los espacios de eventos masivos y dar un nuevo valor a los residuos. El punto de recolección contará con gazebo, cartelería y banner identificatorio para facilitar su localización, y se prevé repetir esta propuesta en futuros encuentros.

Inscripciones abiertas

Por otra parte, la Municipalidad de Palpalá informó a la comunidad que las inscripciones 2026 para el Centro de Día “Oscar López” y Centro de Capacitación Laboral Inclusiva abrirán el lunes 9 de febrero de 7.30 a 12, en la institución ubicada en calle Aramburu esquina Chacho Peñaloza.

El turno mañana brinda contención a personas de entre 14 a 50 años. En turno tarde, se ofrece formación para personas de entre 18 a 50 años.

Los requisitos para inscribirse son: Carpeta Neopaco, Fotocopias de DNI del concurrente y tutor, Cuil de ambos, Certificado de Discapacidad actualizado, Fotocopia de la obra social, Fotocopia del carnet de vacunas (actualizado), Certificado de buena

salud y electrocardiograma originales de 2026, Certificado original del médico clínico que indique que no toma medicación, Certificado original del neurólogo/psiquiatra indicando tratamiento. El costo de inscripción fue fijado en $10.000.