Elogian recuperación financiera poselectoral

Una presentación de Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central (Bcra), ante inversores internacionales en la 12º Conferencia Latinoamericana del Bbva en Londres, giró en torno a dos ejes principales: el descenso abrupto en la compra de dólares por parte del sector privado y una perspectiva de reducción de la inflación para el año en curso. El documento, hecho público por el propio Bcra, puntualizó que "los mercados financieros se estabilizaron rápidamente tras las elecciones legislativas de 2025, con normalización de spreads de crédito, caída de tasas de interés y reducción de la demanda de dólares por parte del sector privado".

El informe presentado en la capital británica enfatizó el cambio de escenario en el mercado cambiario argentino. Según el texto, después del proceso electoral, el llamado "pánico preelectoral" no generó un impacto prolongado ni sobre la inflación ni sobre la actividad económica. La autoridad monetaria destacó que "la recuperación financiera fue impulsada más por el factor político que por anuncios de política económica". En ese sentido, subrayó el papel de la coyuntura electoral en la dinámica cambiaria y financiera de la Argentina.

La caída en la demanda de dólares fue una de las principales sorpresas positivas. El Bcra sostuvo que, una vez disipadas las dudas electorales, los actores económicos internos disminuyeron su búsqueda de cobertura cambiaria. "La demanda de dólares por parte del sector privado se redujo a niveles previos al ciclo de volatilidad" y añadió que el fenómeno contribuyó a una rápida estabilización de los mercados y a la normalización de los precios de los activos financieros.

"El Banco Central eliminó la ventana automática de liquidez (Lefi), controló los agregados monetarios y dejó que el mercado determinara las tasas de interés", señaló. Estas decisiones, según la presentación, fortalecieron la capacidad de la entidad para regular la oferta monetaria y reducir la volatilidad cambiaria.