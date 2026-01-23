El último campeón juega frente a Independiente

Independiente recibirá este viernes a al campeón Estudiantes de La Plata, en un partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el estadio "Libertadores de América" y contará con la transmisión de Espn Premium.

El árbitro designado para este interesante duelo en el Gran Buenos Aires fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Salomé Di Iorio.

Independiente llega a este Torneo Apertura con la ilusión renovada, luego de un 2025 en el que claramente fue de mayor a menor. Primero alcanzó las semis en el Apertura, donde era uno de los candidatos al título, aunque en el segundo semestre se vino todo abajo y quedó rápidamente eliminado de la Copa Sudamericana, de la Copa Argentina y tuvo un andar tan flojo en el Clausura que ni siquiera pudo clasificar a una competición internacional para este año.

Ahora, con Gustavo Quinteros como director técnico, el "Rojo" buscará reencontrarse con ese buen nivel que supo demostrar a inicios del 2025. El gran objetivo para el equipo de Avellaneda este año será cortar con la sequía de casi 24 años sin títulos a nivel local.

Estudiantes, por su parte, se encuentra en un momento totalmente diferente, ya que viene de ganar el Torneo Clausura en una apasionante definición donde derrotó por penales a Racing en la final, mientras que solo una semana después se consagró en el Trofeo de Campeones gracias a la victoria 2-1 frente a Platense.

El "pincha", que tiene como entrenador a Eduardo Domínguez, demostró que es un rival complicadísimo y quiere dar pelea no solo a nivel local, sino también en la Copa Libertadores, donde el año pasado alcanzó los cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por el campeón Flamengo de Brasil.

Las alineaciones de ambos equipos todavía no están confirmadas, pero debido a la amnistía otorgada por parte de la Asociación del Fútbol Argentino para los jugadores que arrastran sanciones, ninguno tendrá impedimentos para contar con el mejor equipo posible.

Por el lado de Independiente estaban sancionados Rodrigo Fernández Cedrés e Ignacio Malcorra, mientras que en Estudiantes no podía jugar ninguno de los titulares que les dieron la espalda en el pasillo a Rosario Central.