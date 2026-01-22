Tenía en su poder dólares y euros e intentó darse a la fuga

Un hombre de 49 años fue detenido luego de intentar darse a la fuga ante la presencia policial, y entre sus pertenencias hallaron una importante cantidad de dinero extranjero.

El hecho se registró ayer alrededor de las 9.15, en la intersección de Dorrego y El Éxodo del barrio Gorriti de la capital jujeña, extendiéndose hasta la intersección de Puente Lavalle y 19 de Abril.

En esas circunstancias, el Cuerpo de Infantería UR 1, que realizaba recorridos preventivos fue alertado sobre un individuo que comercializaba elementos de dudosa procedencia en la vía pública.

Al realizar la requisa correspondiente ante la actitud evasiva del sujeto, los uniformados hallaron un teléfono celular y una importante suma de divisas extranjeras, incluyendo dólares y euros, cuya propiedad no pudo acreditar de manera fehaciente.

Los efectivos aseguraron el secuestro de 12 billetes de 100 dólares, billetes de 50 euros y una suma superior a los 265.000 pesos argentinos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la demora del sujeto.

El sujeto quedó alojado en la Seccional 4º del barrio Cuyaya, donde se realizaron las consultas pertinentes a las bases de datos del Ciac, para constatar su identidad y antecedentes penales.

Los elementos secuestrados, entre los que se encontraban billetes de diversas denominaciones y el dispositivo móvil, fueron puestos a disposición de la Justicia para determinar su origen.