Expo de alfajores en Humahuaca

La Expo Tour de Alfajores jujeños llega a Humahuaca donde mañana, desde las 10 hasta las 18, en la explanada del monumento a la Independencia brindará la oportunidad a los humahuaqueños y turistas de degustar los alfajores que se producen en la provincia con productos regionales y un sabor particular.

Con esta actividad generada por el Consejo de Emprendedores de Jujuy, junto a la Secretaría de Turismo municipal, se busca instalar en la elección de los jujeños productos con identidad y que no están lejos de ser de excelente calidad y gusto como aquellos de marcas conocidas.

Durante la Expo Tour se desarrollará la muestra y venta de los alfajores elaborados por los emprendimientos participantes, además se ofrecerá una degustación que ayudará a los visitantes a adquirir determinadas elaboraciones. Paralelamente, desde las 14, se realizará un espectáculo musical.

Participarán Alfajores Charito, de Elvira Armella (San Salvador de Jujuy); Sol alfajores, de Soledad Flores (San Salvador de Jujuy); Dulce miel, de Luciana Leiva (El Carmen); La pastelería de Miriam, de Miriam Martínez (El Carmen); Soledad Carrazana (Yavi); Sabor jujeño, de Herminia Teseira (Tilcara); Las delicias de Jujuy, de Beatriz Tacacho; el emprendimiento Mi dulce vida Cakes (Perico); y Alfajorizate, de Natalia Medrano (San Salvador de Jujuy).

Para degustar durante habrá alfajores preparados con diferentes ingredientes, de harina de maíz morado con relleno de frutilla, las variedades de harina de papa oca con relleno de dulce de leche, de dulce de cayote y nuez, los tradicionales y otros con dulce de membrillo, de tomate chilto y de otras preparaciones con productos de las cuatro regiones.