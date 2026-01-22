Copleros le cantan a la historia y al corazón del Barrio Cuyaya

El grupo jujeño Copleros comenzó el 2026 reafirmando su identidad y su profundo sentido de pertenencia con el estreno de "A mi Cuyaya", una chacarera dedicada a uno de los barrios más tradicionales y emblemáticos de San Salvador de Jujuy, la histórica "Tacita de Plata".

La obra, cuya letra y música pertenece a los hermanos Mauricio, César y David Rivero, rinde homenaje a la rica historia social, cultural y deportiva de Cuyaya, un barrio que supo inspirar a grandes referentes de la música popular argentina y que continúa siendo un símbolo vivo de la identidad jujeña.

Con casi 29 años de trayectoria, Copleros se consolidó como una de las formaciones más representativas del folclore provincial, caracterizándose por un mensaje propio y una marcada vocación de contar Jujuy a través de sus paisajes, su historia, sus personajes y sus tradiciones. En esta oportunidad, esa mirada se posa sobre Cuyaya, un territorio cargado de memoria y sentimiento popular.

La chacarera "A mi Cuyaya" recorre distintos pasajes del barrio: desde las históricas lavanderas del Río Chico, que inspiraron a Gustavo "Cuchi" Leguizamón y Manuel J. Castilla en la recordada zamba "Lavanderas del Río Chico", hasta la pasión deportiva encarnada en el mítico Club Cuyaya, protagonista de memorables tardes futboleras. La obra también evoca a los cantores y guitarreros que marcaron época en las noches de bohemia jujeña, con interminables guitarreadas que forman parte del ADN cultural del barrio.

De esta manera, Copleros continúa con su indeclinable vocación de cantar y contar al país la magia de Jujuy, poniendo en valor su historia barrial y su identidad colectiva a través de la música popular.

La dirección artística y producción estuvo a cargo de Julio César "El Chancho" Rivero, la grabación se realizó en "Los Zurdos Music Studio", mientras que el material audiovisual fue realizado por Daniel "Pocho" Zenteno. El estreno se concretó ayer en plataformas digitales, redes sociales y en el canal de YouTube (CoplerosJujuy), además de difundirse a través de los medios oficiales del Club Cuyaya.

Con este nuevo lanzamiento, Copleros vuelve a demostrar que el folclore no solo se canta, sino que también se convierte en memoria viva de los pueblos y sus barrios.