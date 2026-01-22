Anuncian beneficios para contribuyentes quiaqueños

En conferencia de prensa, el intendente Dante Velázquez junto a directivos del Banco Macro, sucursal La Quiaca y funcionarios del área Catastros y Rentas dio a conocer el esquema de alivio fiscal con facilidades de pago y descuentos en impuestos para el 2026.

Detalló a la comunidad que del 26 de enero al 28 de febrero se podrá acceder grandes beneficios definidos por Ordenanza municipal, facilidades concretas de cobro y financiación a través de las plataformas del Banco Macro, y también sobre los medios tradicionales de pago.

"La medida apunta a ordenar cuentas, pero sobre todo a dar una salida práctica en un momento económico sensible, que la gente pueda ponerse al día sin que la burocracia y los intereses le sigan comiendo el ingreso. Por eso es necesario que esta información llegue a todos porque el alcance es total", sostuvo Velázquez.

Posteriormente puntualizó en los beneficios para los contribuyentes locales: el primero de ellos consiste en un descuento inmediato para quienes paguen el año 2026, entre el 26 de enero y el 28 de febrero. Se trata de un descuento del 40% en concepto de limpieza y extracción de residuos, incluye el pago automotor en el paquete de cumplimiento.

"Es un ahorro directo. El que aprovecha la ventana de fechas, paga menos y arranca el año con previsibilidad", destacó.

Por otra parte, desde el municipio informaron que habrá una quita masiva de intereses para morosos a través de planes de pago dirigidos a personas con deudas. Este régimen ofrece una oportunidad de hasta un 80% de descuento de intereses según la modalidad de pago elegida; 80% en pago único, 70% en 3 cuotas, 60% en 6 cuotas y 50% en 12 cuotas.

"Esto dato no es menor, significa cortar el efecto bola de nieve de punitorios y recargos, y transformar la deuda en un plan abordable", valoró el intendente.

MUNICIPIO DE LA QUIACA | A TRAVÉS DE UNA ORDENANZA HABILITÓ DESCUENTOS.

Beneficios bancarios

La sucursal local del Banco Macro sumará financiación agilizando los trámites de pago. Además del descuento/quita municipal, el contribuyente suma un segundo motor, pagar más fácil y rápido.

Mediante un convenio operativo, se habilitan canales que aceleran el trámite y reducen filas; pago con QR, tarjetas de débito y crédito (no hace falta que sean de Macro), transferencias y plataformas digitales, canales presenciales habituales o pago por caja.

Al respecto, Jorge Domínguez gerente del Banco Macro, sostuvo que "habrá presencia de personal del banco en el municipio desde el 26 de enero, durante el período del régimen, en horarios clave, para ayudar a que el trámite no sea lento ni burocrático".

Y explicó que "el municipio dispone el descuento y la quita; mientras el banco facilita para que se pueda pagar sin trabas y con opciones que se adaptan a cada economía familiar o comercial".

La medida no se limita a deudas de larga data, quienes estén iniciando gestiones para habilitación de negocios, aprobación de planos, permisos y otros trámites municipales podrán usar estas plataformas para pagar tributos asociados.

"Para muchos emprendedores tendrá un impacto concreto el evitar el golpe de pagar todo junto, y contar con herramientas para organizarse", concluyó Domínguez.

Por último, detallaron que del 26 de enero al 28 de febrero los interesados podrán acercarse al área de cobro de Rentas y consultar su situación (deuda o pago 2026), y elegir la mejor modalidad de pago.

"El resultado buscado es simple, que más gente regularice su situación, menos intereses que castigan, oxígeno para familias y comercios, y un municipio con mejor orden de recursos para sostener servicios", culminó Velázquez.