Detuvieron a Ariel Vázquez, quien había violado una perimetral por violencia de género

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) comunicó hace instantes que esta tarde el Juzgado de Violencia de Género hizo lugar al pedido formulado por María Emilia Curten Haquim, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar, ordenando el allanamiento, registro y detención de Carlos Ariel Vázquez de 47 años de edad, imputado en dos causas penales por amenazas graves y reiteradas proferidas contra su expareja, en un contexto de violencia de género, incluyendo expresiones que generaron un fundado temor por la integridad física y psíquica de la víctima y de sus hijos.

La detención de Vázquez se concretó hoy en horas de la tarde en el barrio Belgrano por parte del personal de la Policía de la provincia.

Teniendo en cuenta que el imputado violó la restricción perimetral incurriendo en el delito de desobediencia judicial y en función del riesgo procesal existente y del peligro objetivo para la víctima y sus hijos, a pedido de la Fiscalía el Juzgado resolvió ordenar la detención inmediata del mismo.

De manera complementaria, y con el objeto de garantizar la protección integral de la víctima, la Fiscalía había ordenado la implementación de custodia policial efectiva en su domicilio hasta tanto se concrete la detención del imputado, conforme a lo establecido por la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.