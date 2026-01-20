22°
Policiales

Atropellan a una mujer en el centro de San Salvador

Una mujer fue embestida por un automóvil en calle San Martín, lo que provocó la interrupción del tránsito.

Martes, 20 de enero de 2026 20:53

Una mujer resultó herida este miércoles tras ser atropellada por un automóvil en la calle San Martín, entre las intersecciones de Necochea y Balcarce, en el centro de San Salvador de Jujuy.

El hecho provocó la interrupción total del tránsito en la zona, generando congestión vehicular. Personal médico y de seguridad acudieron al lugar para asistir a la mujer.

Según la primera declaración del conductor del vehículo implicado, la mujer cruzó la calzada por la mitad de la cuadra y no le dio tiempo a realizar una maniobra para evitar el impacto.

Se espera más información en las próximas horas.

