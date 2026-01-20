Agua Potable presentó a sus nuevas autoridades y proyectos clave

En una presentación ante la prensa, la empresa estatal Agua Potable S.E. dio a conocer la conformación actual de su directorio y la ratificación de Juan Carlos García como presidente de la firma.

García presentó a las nuevas autoridades que lo acompañarán en la gestión y anticipó avances en algunas obras.

“Ahora me acompañan la contadora Graciela Corradini al mando de la vocalía contable y el ingeniero Luis Jure al mando de la vocalía técnica. Estos han sido los cambios que ha decidido el señor gobernador y el señor ministro de Infraestructura Carlos Stanic, para revitalizar lo que es la gestión de la empresa Agua Potable en esta etapa”, explicó el presidente del directorio Juan Carlos García.

Durante el encuentro, García también se refirió a una de las obras más importantes para el Gran Jujuy, el reemplazo del acueducto de Huaico y anticipó que ya comenzaron los trabajos preliminares, como la compra de materiales. El nuevo acueducto será construido con caños de acero de 24 pulgadas, originalmente utilizados para gasoductos, que recibirán los tratamientos adecuados para su uso en la conducción de agua potable.

Señaló que la obra permitirá reemplazar la actual conducción, que presenta serias falencias desde hace muchos años. El nuevo proyecto incluye un cambio de traza y de material, con el objetivo de generar condiciones óptimas para el transporte del agua desde la planta potabilizadora de Altos Reyes. Si bien no precisó plazos de finalización, aclaró que el inicio de los trabajos está condicionado por la temporada de lluvias.

García adelantó además que existen proyectos en marcha para las ciudades de Libertador General San Martín y San Pedro de Jujuy. En el caso de San Pedro, se prevé la finalización de la planta potabilizadora urbana y de una cisterna, lo que permitirá contar con un recurso equivalente a la mitad de la capacidad de Altos Reyes.

En Libertador, en tanto, se proyecta una nueva cisterna, mejoras en el sistema existente y la construcción de una planta potabilizadora que permitirá ampliar el servicio tanto en calidad como en cantidad.

Por último, el presidente de Agua Potable S.E. destacó el trabajo que se viene realizando en los sistemas dispersos, especialmente en comunidades del norte provincial, la Puna y la Quebrada. Allí se desarrollan soluciones para el abatimiento de metales pesados como flúor, arsénico y boro, mediante desarrollos locales de ingeniería impulsados por un laboratorio creado específicamente para este fin. Según explicó, estos avances ya están dando resultados positivos, especialmente en zonas como la laguna de Coyaguayma, donde se registra una alta carga de arsénico, y generan expectativas de mejorar la calidad del agua en esas regiones.