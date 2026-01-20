22°
20 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

alarma
Congreso
Gobierno Nacional
Foro de Davos
Banco Central
Estado de las rutas
Ministerio de ambiente
mareo
misterio
Paso Fronterizo
alarma
Congreso
Gobierno Nacional
Foro de Davos
Banco Central
Estado de las rutas
Ministerio de ambiente
mareo
misterio
Paso Fronterizo

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1500.00

3884873397
PUBLICIDAD
Información general

Paso fronterizo cerrado hacia Chile

Desde la dirección de tránsito y seguridad vial comunicaron oficialmente el cierre preventivo del Paso Jama

Martes, 20 de enero de 2026 12:30

La policía de la provincia solicita prevención a la hora de salir a las rutas, es por eso que de nuestro diario te mantenemos informado.

Permanecerá cerrado el ingreso al país limítrofe para todo tipo de vehículos, desde este momento hasta nuevo aviso. Por otro lado, la salida de Chile se atenderá a partir de las 17 a 18 aproximadamente.

La circulación de vehículos en ruta se verá afectado debido al corte programado de la ruta 27CH desde el km 43 a las 14:00 horas por recomendación de vialidad para resguardar la correcta y segura transpirabilidad de la ruta debido a las condiciones climáticas qué se presentarían en la tarde de hoy, con el fin de resguardar la seguridad de los usuarios.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD