Paso fronterizo cerrado hacia Chile

La policía de la provincia solicita prevención a la hora de salir a las rutas, es por eso que de nuestro diario te mantenemos informado.

Permanecerá cerrado el ingreso al país limítrofe para todo tipo de vehículos, desde este momento hasta nuevo aviso. Por otro lado, la salida de Chile se atenderá a partir de las 17 a 18 aproximadamente.

La circulación de vehículos en ruta se verá afectado debido al corte programado de la ruta 27CH desde el km 43 a las 14:00 horas por recomendación de vialidad para resguardar la correcta y segura transpirabilidad de la ruta debido a las condiciones climáticas qué se presentarían en la tarde de hoy, con el fin de resguardar la seguridad de los usuarios.