El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, presentó su renuncia

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, presentó este martes su renuncia ante el Tribunal Constitucional del país, según informó el propio tribunal en su sitio web, donde comunicó que abrió un caso en relación con la dimisión.__IP__

El mandatario había anunciado el lunes que presentaría su dimisión el martes, allanando el camino para su participación en las próximas elecciones parlamentarias anticipadas del país, según informó la agencia Xinhua. La vicepresidenta Iliana Iotova asumirá las funciones del presidente durante el resto del mandato.

Radev tenía un año restante en su segundo mandato presidencial de cinco años. Fue elegido presidente por primera vez en noviembre de 2016. Ganó la reelección en noviembre de 2021 y asumió el cargo para su segundo mandato consecutivo como presidente de Bulgaria el 22 de enero de 2022.