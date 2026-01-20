Avanza la investigación por el intento de femicidio

El caso Tania, que conmocionó a Córdoba hace poco más de una semana, podría dar un giro. La mujer permanece internada en el área de salud mental de un hospital cordobés y aún no pudo declarar. Mientras, Néstor Maldonado (57) está preso en Bouwer por "privación ilegítima de la libertad", pero su versión es totalmente opuesta.

Su abogado, Carlos Nayi, afirmó a medios de la provincia mediterránea que la víctima miente y que tienen "pruebas, capturas de pantalla, testimonios y constancias de transferencias de dinero". "Los hechos que han conmocionado a Córdoba guardan una distancia abismal de lo que ha ocurrido", sostuvo el letrado.

"¿Rostro de Sajen? ¿un Audi? ¿Parque Sarmiento?, de ninguna manera", expresó acerca de los chats entre la mujer y su hija, con respecto a la versión de que estuvieron en el Parque Sarmiento el domingo 11 de este mes por la tarde.

Las declaraciones coinciden con la información y dos dudas que también tienen los investigadores. Por un lado, la certeza de que Tania y el detenido estuvieron en la Terminal de Ómnibus de la capital cordobesa. Y, por el otro, los interrogantes por el supuesto encuentro en el Parque Sarmiento y el posible conocimiento previo de ambos.

Vínculo de años

Carlos Nayi indicó que el vínculo entre Tania y Maldonado "proviene de 2022" y que el encuentro "se materializó en la Terminal de Ómnibus", desde donde se tomaron un colectivo. Según dijo, el encuentro fue en la terminal y fue "absolutamente consensuado a Cosquín y luego a La Cumbre".

"La relación entre ellos era mayoritariamente virtual con algunos encuentros personales", sostuvo y siguió: "Hay abundante material probatorio, los hechos son totalmente diferentes a lo que se instaló en la opinión pública".

Nayi fue contundente al referirse a la prueba y afirmó que son "el futuro de toda investigación". "Por la evidencia con la que tomé contacto estoy en condiciones de decir que tengo firmes elementos para trabajar en un objetivo: descartar en absoluto el intento de femicidio", sentenció y también negó un secuestro. "Lo que sí ha existido es una cadena de equivocación por parte del detenido y una relación que viene desde 2022", sumó.

"Ella aparece en medio de un encuentro voluntario, de un viaje que acordaron voluntariamente y una estrategia que tenía un objetivo", explicó Nayi sobre la juntada del domingo 11. Y añadió: "Todo lo que es violencia de género es gravísimo y hay que combatirla y exterminarla, pero es igualmente grave si el hecho no existió, se prefabricó una situación inexistente para obtener otro objetivo". Por último, dijo que Maldonado le contó que Tania "sabía que la estaban buscando".