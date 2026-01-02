Artesanas beneficiadas con los programas nacionales

El Mercado de Artesanías Argentinas (programa de la Secretaría de Cultura de la Nación), donde Jujuy posee una activa y destacada presencia con el artesanado de la Quebrada y Puna jujeñas, desarrolló durante el 2025 acciones de impacto en la circulación y la promoción en la economía del sector.

De acuerdo a un informe elaborado por el organismo nacional, se concretaron ventas por $47 millones que impactaron positiva y directamente en los artesanos jujeños y de otras partes del país, quienes ofrecieron sus productos para exponerlos y comercializarlos en la ciudad de Buenos Aires.

Las muestras y comercialización de productos se realizaron en el Palacio Libertad además de 19 ferias de venta directa en ese mismo espacio, en el Centro Cultural "Borges" y en la Casa Nacional del Bicentenario. Por estos lugares pasaron más de 60.000 personas.

En el Palacio Libertad se hicieron las muestras La tierra tiñe, La ruta del telar, y El arte de las fibras, en las que se brindaron 27 recorridos guiados y otras actividades como charlas y demostraciones de técnicas artesanales con la participación de 4.200 artesanos de diferentes regiones del país.

Para ampliar la promoción se abrió el micrositio virtual en mica.gob.ar con la geolocalización y ficha de contacto de los mercados artesanales del país y de artesanos. El portal cuenta con objetos, obras y piezas de artesanos.

Por otra parte, se produjo la primera convocatoria del Registro Argentino de Mercados Artesanales, en colaboración con la Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional.

Entre otros datos, el proyecto arrojó información sobre circulación, profesionalización, gestión, promoción y comercialización de los 21 mercados de carácter nacional, provincial y municipal, que son visitados anualmente por aproximadamente 1.200.000 personas, y en los que se vende, por año, un valor total estimado de $410.000.000.

En el 2025 también se lograron avances en la digitalización del sector. En ese sentido, se brindaron tres capacitaciones junto al Banco Nación sobre herramientas financieras, en las que participaron más de 50 artesanos y referentes de 20 mercados de distintos puntos del país.

Para este año se proyectaron nuevas muestras que generen instancias de ventas directas y ofrecer nuevas capacitaciones.