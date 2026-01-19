Son al menos 19 las personas muertas por los incendios en Chile

La zona centro-sur de Chile enfrenta una de las crisis climáticas y humanitarias más severas de los últimos tiempos. La combinación de temperaturas extremas y vientos de gran intensidad ha propiciado el avance descontrolado de incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, dejando un saldo trágico de hasta el momento 19 muertos y una movilización de recursos sin precedentes.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, actualizó el reporte oficial de la catástrofe confirmando el fallecimiento de al menos 19 personas. Ante la gravedad de la situación y con el objetivo de facilitar las labores de rescate y resguardar la seguridad pública, el mandatario ha tomado las siguientes determinaciones:

Declaración de Estado de Desastre Natural: Implementada en las regiones de Ñuble y Biobío para agilizar la disposición de recursos económicos y logísticos.

Toque de Queda: Se ha decretado esta restricción nocturna en las localidades más afectadas para evitar desplazamientos innecesarios y prevenir la aparición de nuevos focos intencionales.

La magnitud del siniestro ha obligado a un despliegue masivo de los servicios de emergencia. Según los datos proporcionados por las autoridades, a los cuales accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Más de 50.000 personas han tenido que abandonar sus hogares debido a la proximidad de las llamas y los cuerpos de bomberos y brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) combaten intensamente 14 focos críticos.

En Ñuble se mantienen operativos 6 albergues (con 160 personas), mientras que en Biobío se han habilitado 8 recintos que ya acogen a más de 700 damnificados.

La gestión de esta crisis cuenta con el monitoreo constante de especialistas y líderes políticos, quienes coinciden en la complejidad del escenario meteorológico.

El Ministro del Interior, Álvaro Elizalde sostuvo que están “enfrentando un cuadro complejo. La proyección meteorológica para las próximas horas no es buena; da cuenta de temperaturas extremas que dificultan el combate al fuego".

A su vez, Alicia Cebrián, Directora de Senapred, indicó que “el calor extremo es un riesgo directo para la salud y genera condiciones propicias para la propagación. Solicitamos a la ciudadanía evitar zonas de emergencia para no obstaculizar a los equipos".

Mientras que Sergio Giacaman, Gobernador Regional del Biobío, advirtió que la situación actual supera en complejidad a la vivida tras el terremoto de 2010, enfatizando que las condiciones de viento podrían intensificar la propagación en breve.

Por su parte, el Presidente electo, José Antonio Kast, hizo un llamado a la unidad nacional, señalando que "no hay espacio para la política en este momento crítico" y que el foco absoluto debe ser el auxilio de las personas afectadas.

Chile ha sido testigo de incendios devastadores en el pasado reciente, lo que subraya la vulnerabilidad de la zona frente al cambio climático:

Febrero de 2024: Incendios en Viña del Mar y Valparaíso causaron la muerte de 138 personas, siendo uno de los siniestros más letales de la historia reciente.

Febrero de 2010: El terremoto y posterior tsunami se mantienen como el punto de referencia para medir la magnitud de las catástrofes nacionales, una vara que hoy los incendios del sur amenazan con igualar en términos de impacto logístico y humano.

Las autoridades mantienen el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) activo, habiendo emitido ya 87 mensajes de evacuación a los teléfonos celulares de los residentes en las zonas de peligro. La prioridad absoluta sigue siendo la preservación de la vida humana mientras se espera que las condiciones climáticas den una tregua a las brigadas forestales.