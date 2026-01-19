23°
19 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

mundial de fùtbol 2026
Griselda
Boca
Yeneen houssayi
mundial de fùtbol 2026
Griselda
Boca
Yeneen houssayi

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Cindac

Buscan a Tiziana Solange Flores

La niña de 14 años falta desde ayer en su domicilio en Perico.

Lunes, 19 de enero de 2026 11:54

Buscan dar con el paradero de Tiziana Solange Flores de tan solo 14 años de edad con domicilio en la ciudad de Perico.

La niña falta desde ayer de su domicilio.

Ella es de contextura robusta, tez morocha y cabello negro largo y lacio. Tiene un piercing en la nariz.

No hay datos sobre la vestimenta que llevaba puesta al momento de ser vista por última vez.

Cualquier información sobre su paradero llamar al 911 o concurrir a la Seccional más cercana. O comunicarse a los celulares 3886828607 o al 3886860239.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD