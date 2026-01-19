Rebajas de impuestos y exenciones de hasta 100%

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, presentó un paquete de medidas de alivio fiscal y beneficios para sectores productivos clave y contribuyentes locales.

Sadir anunció fuertes bajas en impuestos provinciales, exenciones de hasta el 100 por ciento para actividades productivas locales clave e importantes beneficios para los contribuyentes, dando continuidad a una política de alivio fiscal impulsada por el Gobierno de Jujuy.

El mandatario provincial destacó que, a partir de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y aprobados por la Legislatura, "se sancionaron tres leyes muy importantes" que potencian el sector productivo y reafirman el rumbo de crecimiento de la Provincia.

"En materia de Ingresos Brutos se estableció una exención por 12 meses para aquellos contribuyentes que se registren espontáneamente, con vigencia al 31 de diciembre de 2026", anunció Sadir.

Además, el gobernador de Jujuy señaló que "se estableció una exención del 100 por ciento para las actividades de la industria manufacturera", en una decisión estratégica orientada a fortalecer el entramado productivo local.

A estas medidas se suman importantes reducciones del 50 por ciento y del 25 por ciento para el comercio de productos alimenticios, el transporte automotor y la construcción, y modificación de viviendas familiares.

La baja impositiva se extiende a la actividad de agencias de viajes y hotelería. Este conjunto de decisiones consolida la política de baja impositiva del Gobierno y permite reducir costos, mejorar la competitividad y generar un entorno más favorable para la inversión y el empleo, según se destacó.

Sellos e Inmobiliario

Por otra parte, en materia de Impuesto de Sellos se determinó la exención del 100 por ciento para contratos de carácter familiar y del 50 por ciento para los comerciales, ratificando una medida en vigencia desde hace un año en Jujuy.

Asimismo, se estableció un régimen de beneficios en el Impuesto Inmobiliario para contribuyentes cumplidores, con descuentos por pago anticipado anual y por adhesión al débito automático o medios digitales.

En el marco de los beneficios impositivos, Sadir también destacó la vigencia del plan de regularización, que contempla descuentos de intereses y honorarios en ejecuciones fiscales, con plazos de hasta 18 meses para todos los tributos: Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos e Impuesto Inmobiliario.

Se resaltó que con estas medidas, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso con el alivio fiscal, la formalización de la actividad económica y el fortalecimiento de los sectores productivos clave, promoviendo más inversión, empleo y desarrollo para Jujuy.