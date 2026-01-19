Gimnasia volvió a Jujuy

El cuerpo técnico y el plantel profesional de fútbol de Gimnasia y Esgrima, dejaron atrás exitosamente la etapa de pretemporada prevista en Río Segundo y ya se encuentran en nuestra provincia para dar continuidad desde mañana al tramo final de la puesta a punto física y futbolística.

Bajo una disciplina rigurosa, los jugadores seguirán trabajando arduamente para alcanzar el nivel de preparación óptimo, de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional y la Copa Argentina, alternando actividades en el complejo Papel Noa y el estadio "23 de Agosto".

Es oportuno destacar que, además del entrenamiento atlético, la programación de trabajo en Córdoba incluyó un conversatorio de alto impacto emocional con el reconocido atleta argentino Pablo Giesenow, quien perdió sus piernas en un accidente. Su testimonio de resiliencia y superación, fortaleció la mentalidad del grupo.

Al trazar un balance de lo hecho en Río Segundo, Nicolás Dematei fue categórico al afirmar que "todo fue positivo".

El "Vikingo", continuó resaltando que "se hizo un gran esfuerzo" para luego destacar la voluntad del grupo de "ponernos finos para lo que viene".

Mauro Cachi, a su turno, reafirmó el compromiso del plantel de "aportar, rendir y responder siempre a las ideas futbolísticas que propone el técnico Hernán Pellerano", quien pide "ser intensos y tener la pelota", acotó.

Asimismo, celebró la pretemporada realizada en Córdoba, puntualizando que "trabajamos todos los aspectos que hacen al fortalecimiento del grupo", para finalmente subrayar que de cara a los desafíos que depara la temporada 2029 "las expectativas son altas".

Copa Argentina

Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón defensor, debutó ayer ante Estudiantes de Caseros en el marco de los 32vos de final de la Copa Argentina 2026, con una victoria 2 a 0. El duelo se desarrolló en la provincia de San Luis.

el dato

Luis Miguel “Pulga” Rodríguez se fue del Colón. El delantero rescindió su contrato de común acuerdo y cerró su tercer ciclo.