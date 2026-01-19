Las recomendaciones antelos alertas meteorológicos

Ante la vigencia de alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las autoridades del Gobierno de Jujuy pusieron de relieve que la preparación previa y la respuesta rápida son claves para minimizar riesgos materiales y humanos.

El protocolo de seguridad ciudadana incluye una serie de recomendaciones esenciales para los hogares y la vía pública. Están: Protección en el hogar, en la que es fundamental limpiar canaletas, desagües y sumideros para evitar anegamientos. Asimismo, se deben retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También Seguridad eléctrica: En caso de que el agua ingrese al domicilio, se debe cortar el suministro eléctrico y desenchufar electrodomésticos. En la calle, nunca acercarse a cables, postes o carteles electrificados.

Movilidad y refugio: Se recomienda permanecer en construcciones cerradas y alejarse de puertas y ventanas. En caso de circular, hacerlo solo si es estrictamente necesario, utilizando caminos despejados y respetando las normas de tránsito.

Zonas críticas: Evitar permanecer o circular por zonas inundables o cercanas a cauces de ríos.

El Gobierno recordó que, ante cualquier eventualidad, contactarse con el Same 107 o 0388-4221431; Policía 911 o 101; Bomberos 100; Defensa Civil 103 / 388-4231368 / 388-4238616 / 388-4223272; Recursos Hídricos 388-422-1435/36/37, y Agua Potable SE 0800-444-26337 / Whatsapp: 388-4614173

Las autoridades instaron a la comunidad a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales para evitar la difusión de noticias falsas y garantizar una coordinación efectiva durante la emergencia.

Descacharrado

Hoy se realizará un operativo de descacharrado en prevención del dengue en los barrios Fin de Semana, Rincón de los Cerros y Perovic, de Alto Comedero. Iniciará en calle Afata y La Candelaria, y seguirá por Afata, Los Cactus, Palo Borracho, La Candelaria, Palo Amarillo, Los Cactus, El Totoral, Los Naranjos, El Totoral, Pajonal, Afata, El Nogal, Quina, El Cedro, El Roble, Palo Blanco, El Laurel y Quebracho.