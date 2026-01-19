Fortalecen la unidad de comunidades en Salinas

Las comunidades de Jujuy y Salta, que conforman la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, se reunieron en El Moreno en un encuentro de dos jornadas en el que abordaron diversos temas de interés común para la preservación del territorio, la capacitación y organización de estrategias conjuntas.

Comuneros y representantes de 26 comunidades originarias destacaron el fortalecimiento y la unidad de la Cuenca que espera expectante la resolución de la Corte Suprema de la Nación respecto a la demanda iniciada en 2019, que solicita la suspensión de la exploración y explotación del litio en la región para prevenir la contaminación del agua y el daño ambiental en el ecosistema.

El máximo órgano judicial del país, en octubre de 2025, se declaró competente en la demanda sobre la cuenca hídrica de Salinas Grandes, que es un recurso natural de las provincias de Jujuy y Salta respecto al proceso de exploración y explotación de litio y borato.

Sembrar esperanza

"Estos espacios de encuentro son fundamentales para seguir sembrando esperanza en las nuevas generaciones, transmitiendo la importancia de la organización, la identidad y la defensa de nuestros derechos. Desde la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc seguimos caminando juntos, convencidos de que la unidad es la base para proteger nuestro territorio y nuestro futuro", expresaron los comuneros, quienes acordaron una agenda de trabajo junto a equipos técnicos y demás comunidades de la región.

Estuvieron presentes en la asamblea de la Cuenca de Salinas los referentes de Tambillos, San Francisco de Alfarcito, Agua Blanca, Santuario de Tres Pozos, Cianzo, Cochagaste, Pozo Colorado, San Miguel de Colorados, Saladillo, El Moreno, Santa Ana de la Puna, Tusaquillas, Intiquillas, Cerro Negro, Esquina Blanca, Rangel, Cobres, Tipán, Esquina Guardia, Matancillas, Corralitos, Raíces Andinas e Inkahuasi.

.

.

.