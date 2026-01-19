19°
Carlos Sadir
Expedición Verano: Arte en la Era Digital
Campo Verde
tucuman
Real Sociedad
PALPALÁ
Gimnasia
Escuela Manuel Belgrano
Alerta Naranja
Salinas
Ciudad Cultural

Más talleres de tecnología para chicos/as de 6 a 12 años

Para esta semana está previsto que se realicen cinco.

Lunes, 19 de enero de 2026 00:00
SEDE | EL CENTRO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, EN CIUDAD CULTURAL.

Esta semana continuarán las actividades gratuitas en "Expedición Verano: Arte en la Era Digital", programa que lleva adelante el Ministerio de Educación de la Provincia en el Centro de Innovación Educativa, en Ciudad Cultural.

Hoy y el miércoles, de 10 a 12, para chicos/as de 9 a 12 años se realizarán los talleres Diseño de Marca y Collage Botánico. En el primero, los participantes tendrán que crear un emprendimiento para ayudar, divertir o mejorar la vida de otras personas, con el objetivo de imaginar un logotipo. Y en el segundo, explorarán las partes de la flor y sus funciones, y las utilizarán como material artístico para crear collages de personajes brainrot.

En tanto que mañana y el jueves, también de 10 a 12, se concretarán también dos talleres. En el primero, denominado Super Yo, a partir de una fotografía y utilizando un software de diseño e ilustración gráfica, los participantes crearán su versión Súper. Con la herramienta Bézier diseñarán su traje, eligiendo colores, vestimenta y poderes.

También estará el taller Bio-Ingenieros de Flores. En el mismo se explorará la ciencia de los materiales, transformando botellas plásticas e ingredientes naturales como bioplásticos para crear flores.

Las inscripciones son en https://forms.gle/pncC7qHoQ5RW4FiVA, y los participantes deberán llevar DNI.

En tanto que para chicos y chicas de 6 a 8 años, mañana y el jueves 22 se realizará, de 9.30 a 11.30, el taller de Mini Collage. El link de inscripción es en https://forms.gle/n1qkVgkGVo96CD3C7. En todos los casos, los talleres tienen cupos limitados. Por cualquier consulta llamar al 0388 15-404-5142.

 

 

